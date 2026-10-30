Atalanta, nuovi infortuni: Gaetano e Kristensen saltano il Parma. Lunedì previsti nuovi controlli

Foto Andrei Eduard Huiala

Il centrocampista e il difensore sono usciti acciaccati dalla sfida contro la Fiorentina: gli esami stabiliranno l’entità dei problemi, entrambi di natura muscolare

L’emergenza infortuni continua a tenere banco in casa Atalanta. I rientri di Scalvini e Kamaldeen, entrambi subentrati nel corso della partita contro la Fiorentina, sembravano aver affievolito i problemi, ma proprio nel match del Franchi se ne sono aggiunti altri due: Thomas Kristensen, che si è fermato dopo 87 secondi di gara, e Gianluca Gaetano, sostituito al 57′ da Pasalic.

Il difensore danese ha accusato un risentimento muscolare al flessore della coscia sinistra, mentre il centrocampista ha riportato una distrazione ai muscoli adduttori della coscia destra.

Nella giornata di lunedì 2 novembre entrambi verranno sottoposti a ulteriori e più approfonditi esami diagnostico strumentali per capire la natura del problema e i conseguenti tempi di recupero. La certezza, al momento, è che nessuno dei due sarà disponibile per il match contro il Parma in programma proprio lunedì alla New Balance Arena alle 20.45.

Dopo il 2-2 in Toscana, i nerazzurri sono tornati subito al lavoro questa mattina al Centro Bortolotti di Zingonia. Chi è sceso in campo ha svolto programma di recupero, mentre chi non è stato impiegato ha lavorato sul campo: attivazione, torello, circuito tecnico, possesso palla, movimenti offensivi con attacchi area e infine una partitella abbinata a lavoro specifico per alcuni calciatori.