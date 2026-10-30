Anziani, nelle odiose chat dei truffatori: “Devi dire che sei il perito della procura”; “Che bottino, la pepita fa paura”

In cella 42enne di Cremona con falso tesserino dei carabinieri. I colpi tra Bergamo e il Trentino, ai capi diceva: “Fatemi ‘lavorare’, sennò faccio tutto da solo”. La consegna della refurtiva a Napoli davanti a un supermercato

Quando era tornato in libertà, dopo aver finito di scontare la misura dell’obbligo di dimora lo scorso aprile, non aveva perso tempo: aveva ricominciato subito a truffare, muovendosi senza sosta tra la Lombardia, il Trentino, la Toscana e la Campania.

Filippo Maccagni, 42enne di Cremona, non era affatto un semplice esecutore passivo di ordini. Le indagini del pubblico ministero Emanuele Marchisio e dei carabinieri della Sezione Operativa del Nucleo Operativo Radiomobile di Bergamo restituiscono il ritratto di un correo pienamente consapevole, scaltro e spregiudicato. Secondo l’accusa, l’uomo era inserito fino al collo in un’organizzazione criminale radicata nel Napoletano. Il “centralinista” individuava e contattava le vittime designate, rispondendo a una figura di vertice che veniva chiamata confidenzialmente “lo zio”. Maccagni, tutt’altro che subordinato, spronava continuamente i complici perché voleva “lavorare” a tutti i costi. “Se no – scriveva nelle chat – entro in una banca e faccio tutto da solo”, “Se no derubo il taxista”.

Incurante del dramma delle sue vittime, gongolava per il malloppo: “È un bel bottino, la pepita fa paura, 15 grammi 21 carati”. Secondo gli investigatori, l’avidità dell’uomo era tale da indurlo a fare il furbo persino con i suoi stessi complici: in diverse occasioni avrebbe tenuto per sé parte dei gioielli scatenando i dubbi del gruppo (“Ci mancano delle medaglie e gli anelli, puoi controllare bene?”). Le consegne della refurtiva avvenivano a Napoli, nel piazzale davanti a un supermercato Md.

Nelle chat la tensione era costante e scandiva ogni singola fase dei raggiri. Prima di entrare in azione, il telefono scottava di indicazioni operative: “Tu sei Roberto De Gregorio perito della Procura”, gli ricordavano dal centralino, raccomandandosi di seguire il copione: “Devi fare foto e video” ai gioielli per convincere gli anziani a radunare contanti e preziosi sul tavolo della cucina.

Man mano che Maccagni si avvicinava all’obiettivo, le conversazioni diventavano un conto alla rovescia serrato: “26 minuti. Sei vicino”. E poi le verifiche sui tempi: “Sei arrivato?”, “Quasi”, fino al dettaglio decisivo: “Il citofono è…”, seguito dalle generalità della vittima. Ma con la paura costante di finire in manette, dal centralino arrivavano continui avvertimenti per evitare passi falsi: “Per spostarti non devi partire da Bergamo”, “È pieno di sbirri”.

A volte, i colpi sfumavano solo per l’intervento provvidenziale di parenti e vicini di casa, o perché le vittime — tra cui un anziano appena operato — semplicemente non avevano preziosi in casa. È quello che è accaduto il 9 luglio durante una trasferta in Toscana: rimasto a bocca asciutta, Maccagni aveva espresso tutto il suo nervosismo in chat. A quel punto il centralinista gli aveva proposto di rientrare immediatamente al Nord, ritenendo la situazione “più morbida”.

Il giorno dopo, il 10 luglio, l’uomo era in azione nella Bergamasca. Il piano criminale era il solito, collaudato al millimetro: una telefonata a casa della vittima inventando che l’auto di famiglia era stata usata in una rapina con la targa clonata, seguita dall’arrivo del sedicente perito De Gregorio pronto a fare il finto inventario dei beni per poi svanire con l’oro.

Grazie all’analisi dello smartphone, i carabinieri hanno ricostruito con esattezza i tre furti aggravati messi a segno dall’uomo: il 2 luglio a Trescore Balneario, dove il finto perito della Procura si è appropriato dei preziosi appoggiati sul tavolo della cucina. Il 7 luglio a Rovereto (Trento) ai danni di un 82enne, a cui sono stati sottratti 4.000 euro in contanti, otto sterline d’oro, medaglie e una collana con l’effigie della Madonna, con la scusa di una finta perquisizione personale. E ancora a Trescore il 10 luglio, ai danni di un’anziana spogliata della sua catenina d’oro.

Quel giorno, poco dopo aver consumato il furto, i carabinieri lo hanno notato e bloccato nella zona della stazione di Bergamo mentre si aggirava in atteggiamento sospetto, costantemente al telefono. Nelle sue tasche sono stati rinvenuti una catenina in oro da 27 grammi, un quantitativo di hashish e il falso tesserino dei carabinieri. La vittima del raggiro a Trescore ha riconosciuto subito la catenina e ha indicato senza ombra di dubbio la foto di Maccagni.