I provvedimenti|
A4, chiusure tra Bergamo e Dalmine: stop al traffico verso Milano per due notti
Dalle 22 alle 5 del 3 e del 5 novembre sarà chiusa anche l’entrata di Bergamo in entrambe le direzioni. Previste deviazioni sulla viabilità ordinaria
Bergamo. Due notti di chiusure lungo l’autostrada A4 Milano-Brescia per consentire alcuni lavori di manutenzione degli impianti idraulici. Il provvedimento interesserà il tratto compreso tra Bergamo e Dalmine, in direzione Milano, e la stazione del capoluogo, la cui entrata resterà chiusa in entrambe le direzioni.
Le limitazioni saranno in vigore dalle 22 di lunedì 2 novembre alle 5 di martedì 3 novembre e, successivamente, dalle 22 di mercoledì 4 novembre alle 5 di giovedì 5 novembre. Per chi viaggia verso Milano, sarà obbligatoria l’uscita alla stazione di Bergamo. Da qui, per proseguire il percorso, si dovranno seguire la Statale 671 e la Statale 470 Dir, per poi rientrare in autostrada alla stazione di Dalmine.
Durante le stesse fasce orarie non sarà inoltre possibile entrare in A4 dalla stazione di Bergamo. In direzione Milano, gli automobilisti potranno utilizzare il casello di Dalmine, mentre per viaggiare verso Brescia l’alternativa indicata è la stazione di Seriate. Le chiusure sono state disposte per permettere gli interventi di manutenzione sugli impianti idraulici.