A4, chiusure tra Bergamo e Dalmine: stop al traffico verso Milano per due notti

Bergamo . Due notti di chiusure lungo l’autostrada A4 Milano-Brescia per consentire alcuni lavori di manutenzione degli impianti idraulici. Il provvedimento interesserà il tratto compreso tra Bergamo e Dalmine , in direzione Milano, e la stazione del capoluogo, la cui entrata resterà chiusa in entrambe le direzioni.

Le limitazioni saranno in vigore dalle 22 di lunedì 2 novembre alle 5 di martedì 3 novembre e, successivamente, dalle 22 di mercoledì 4 novembre alle 5 di giovedì 5 novembre. Per chi viaggia verso Milano, sarà obbligatoria l’uscita alla stazione di Bergamo. Da qui, per proseguire il percorso, si dovranno seguire la Statale 671 e la Statale 470 Dir, per poi rientrare in autostrada alla stazione di Dalmine.