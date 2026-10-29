“Voci oltre i confini”, serata di musica con il coro Santa Cecilia di Mozzo

“Voci oltre i confini” – Serata di musica corale con il Coro S. Cecilia di Mozzo, che ospita e l’Iris Vocal Ensemble di Zurigo. L’evento si inserisce nell’ambito delle iniziative musicali e corali che nel mese di novembre tradizionalmente ruotano intorno alla Festa di S. Cecilia (22 novembre) – patrona della musica. Ingresso gratuito con un’offerta libera che verrà devoluta a sostegno delle iniziative del Patriarcato Latino di Gerusalemme a favore dei bambini delle Comunità Cristiane della Cisgiordania e della striscia di Gaza.

Testimonianza di Andrea Valesini, capo redattore di L’Eco di Bergamo. Ha lavorato nel settore cronaca. Ha poi raccontato le guerre nei Balcani, in Terra Santa e in Ucraina e le migrazioni verso l’Italia.

Coro Santa Cecilia – Mozzo



Il Coro S. Cecilia della Parrocchia di Mozzo è oggi formato da 25 coristi, divisi nella quattro sezioni vocali. Costituito nel 1879 dall’allora parroco don Giacomo Scuri, ha proseguito la sua lunga attività lungo tutto il XX secolo e sino ad oggi presenziando alle principali celebrazioni liturgiche. Nel corso degli ultimi anni, sotto la direzione del maestro Angelo Mazzola, il Coro si è contraddistinto per i concerti offerti alla Comunità in occasione del Natale e della Festa Patronale di S. Giovanni Battista. Diverse sono state le occasioni anche in provincia, in parrocchie della Diocesi e nell’ambito della manifestazioni di Cori Lombardia.

Il repertorio valorizza tutti gli ambiti e gli stili conformi alla celebrazione liturgica, dal gregoriano ai corali del ‘700 e dell’800, sino ai più recenti autori della scuola bergamasca e autori contemporanei.

Tra gli ultimi eventi ricordiamo l’incontro con il maestro Bepi De Marzi a giugno 2023 per cantare i Salmi di Padre David Maria Turoldo.

Lo scorso anno l’incontro con Martino Vergnaghi, giovane compositore milanese. Lo studio dei suoi componimenti ha permesso al coro l’avvicinamento a nuove forme di espressione musicale. Grazie a lui la proposta e l’organizzazione dell’evento “Voci oltre i confini” e l’incontro con Iris Vocal Ensemble di Zurigo.

Iris Vocal Ensemble di Zurigo

Nato dall’amicizia e dalla passione condivisa per il canto, l’Iris Vocal Ensemble è diventato un punto di riferimento nella scena musicale universitaria di Zurigo. Pur crescendo e affermandosi nel tempo, ha mantenuto intatta la sua essenza: condividere l’entusiasmo e la gioia di fare musica insieme, in un’atmosfera familiare e accogliente. Sotto la guida del direttore e compositore Francesco Felician, questo giovane ensemble esprime tutta la sua energia e vitalità, accompagnando il pubblico in un viaggio musicale attraverso le sonorità del mondo, arricchito da composizioni originali del suo direttore.

Programma – Coro Santa Cecilia



Il Coro presente cinque canti di autori contemporanei: Bepi De Marzi, in una magnifica descrizione del tramonto; Giacomo Mezzalira con due mottetti sacri polifonici; di Martino Vergnaghi, promotore di questo gemellaggio, Ubi caritas. Chiudendo con Alleluia di Gordon Young.

– Improvviso Bepi De Marzi

– A Te canto mio Signore Giacomo Mezzalira

– Bone pastor Giacomo Mezzalira

– Ubi caritas Martino Vergnaghi

– Alleluia Gordon Young

Iris Vocal Ensemble

L’Iris Vocal Ensemble, coro di studenti dell’Università di Zurigo, è composto da ragazze e ragazzi provenienti da paesi diversi. La varietà delle culture da cui provengono si riflette nella loro musica: infatti, nel loro concerto del 14 Novembre a Mozzo, proporranno un repertorio divertente e colorato. Dalla polifonia del Cinquecento a brani dei compositori dell’Europa del Nord. Iris Vocal Ensemble ha inoltre una particolare attenzione ai compositori contemporanei: durante il concerto verranno infatti proposti brani del compositore milanese Martino Vergnaghi (insieme alla Corale Santa Cecilia di Mozzo) e di Francesco Felician, direttore dell’ensemble nonché giovanissimo e promettente autore.

– Magnificat primi toni – Palestrina

– Dies Irae – M. J. Trotta

– Pērkontēvs – Laura Jēkabsone

– Rōta – Laura Jēkabsone

– Muusika – Pärt Uusberg

– Tanto gentile e tanto onesta pare – F. Felician

– Die Schlesischen Weber – F. Felician