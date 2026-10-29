UniBg collabora con la Biblioteca del Quirinale: accesso ai fondi e nuove opportunità per gli studenti

Bergamo. I libri come testimonianze di incontri tra popoli, racconti di viaggio e strumenti per comprendere le relazioni tra culture diverse. È stato questo il tema al centro dell’incontro “Viaggi, letteratura e incontri tra culture. L’università in relazione con le biblioteche”, che si è svolto martedì 27 ottobre nella Biblioteca Sant’Agostino dell’Università di Bergamo, con la partecipazione di Cinzia Raimondi, direttrice della Biblioteca della Presidenza della Repubblica.

L’appuntamento è stato anche l’occasione per approfondire la collaborazione tra l’ateneo bergamasco e la Biblioteca del Quirinale, formalizzata attraverso un accordo attuativo con il Segretariato generale della Presidenza della Repubblica. L’intesa permette ai ricercatori dell’Università di accedere al patrimonio bibliotecario e apre la strada a nuove forme di cooperazione scientifica, progetti condivisi e iniziative da realizzare presso la Biblioteca. Previste anche opportunità di collaborazione e tirocinio per gli studenti.

Il patrimonio della Biblioteca della Presidenza della Repubblica rappresenta una risorsa per lo studio dei legami tra storia, letteratura e contesti internazionali. Accanto alle raccolte librarie, un ruolo significativo è svolto dai volumi donati alla Presidenza, che contribuiscono alla formazione di nuovi fondi e conservano tracce dei rapporti tra l’Italia e gli altri Paesi, oltre che delle interazioni tra tradizioni culturali differenti.