Tempo stabile e temperature in leggero aumento

Alta pressione sul nostro Paese con tempo stabile e soleggiato e temperature in (contenuto) aumento ma anche con ristagno dell’ aria nei bassi strati Padani, con conseguente aumento di umidità (probabili nebbie notturne\mattutine nelle aree pianeggianti, perlopiù sulle basse pianure) e accumulo di inquinanti. Le previsioni del tempo a cura di Francesco Costa del Centro Meteo Lombardo.

Giovedì 29 ottobre 2026

Tempo Previsto: proseguono condizioni di tempo stabile e soleggiato, con foschie diffuse; annuvolamenti transitori durante il giorno, più diffusi e compatti su est regione.

In pianura nottetempo e al mattino locali nebbie e\o nubi basse.

Temperature: minime in lieve aumento e comprese tra 6 e 10°C, massime in lieve aumento e comprese tra 17 e 20°C.

Venti: in pianura deboli variabili, tendenti a ruotare dai quadranti orientali.

Venerdì 30 ottobre 2026

Tempo Previsto: iniziali condizioni di cieli nuvolosi o coperti con tendenza a schiarite, via via più ampie verso sera.

Temperature: minime in aumento e comprese tra 7 e 12°C, massime in lieve calo e comprese tra 16 e 19°C.

Venti: deboli variabili.

Sabato 31 ottobre 2026