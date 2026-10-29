Meteo|
Tempo stabile e temperature in leggero aumento
Le previsioni a cura di Francesco Costa del Centro Meteo Lombardo
Alta pressione sul nostro Paese con tempo stabile e soleggiato e temperature in (contenuto) aumento ma anche con ristagno dell’ aria nei bassi strati Padani, con conseguente aumento di umidità (probabili nebbie notturne\mattutine nelle aree pianeggianti, perlopiù sulle basse pianure) e accumulo di inquinanti. Le previsioni del tempo a cura di Francesco Costa del Centro Meteo Lombardo.
Giovedì 29 ottobre 2026
Tempo Previsto: proseguono condizioni di tempo stabile e soleggiato, con foschie diffuse; annuvolamenti transitori durante il giorno, più diffusi e compatti su est regione.
In pianura nottetempo e al mattino locali nebbie e\o nubi basse.
Temperature: minime in lieve aumento e comprese tra 6 e 10°C, massime in lieve aumento e comprese tra 17 e 20°C.
Venti: in pianura deboli variabili, tendenti a ruotare dai quadranti orientali.
Venerdì 30 ottobre 2026
Tempo Previsto: iniziali condizioni di cieli nuvolosi o coperti con tendenza a schiarite, via via più ampie verso sera.
Temperature: minime in aumento e comprese tra 7 e 12°C, massime in lieve calo e comprese tra 16 e 19°C.
Venti: deboli variabili.
Sabato 31 ottobre 2026
Tempo Previsto: tempo stabile e soleggiato durante il giorno, salvo locali addensamenti transitori.
In pianura nottetempo e al mattino possibili banchi di nebbia sulle bassa pianure.
Temperature: minime in calo e comprese tra 6 e 9°C, massime stazionarie e comprese tra 16 e 19°C.
Venti: in pianura deboli variabili.