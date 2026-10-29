Taglio del nastro per la 47ª Fiera Campionaria

Bergamo. La 47ª edizione della Fiera Campionaria di Bergamo, appuntamento tradizionale e atteso dal pubblico bergamasco, ha aperto oggi i battenti al polo fieristico di via Lunga. Fino a domenica 1° novembre, ad attendere i visitatori quattro giorni dedicati al commercio, ai servizi e all’intrattenimento, con un’ampia proposta espositiva e un ricco calendario di iniziative.

La cerimonia di inaugurazione ha visto la partecipazione di Carlo Conte, responsabile operations di Promoberg, Lara Magoni, europarlamentare, Claudia Lenzini, assessora alle Politiche della casa, partecipazione, reti di quartiere e affari legali del Comune di Bergamo, Alessandro De Bernardis, medico delle Cure primarie in staff alla Direzione Sociosanitaria dell’ASST Papa Giovanni XXIII e responsabile del progetto PreVieni in Fiera, Simone Devasini, vicepresidente del Consorzio Pasticceri Artigiani Bergamaschi ed Elena Ciocatto, direttrice di Choco-Story Torino, Museo del Cioccolato e del Gianduja.

L’edizione 2026 di Campionaria accoglie 179 espositori, di cui 174 italiani (il 45% è bergamasco) e 5 esteri, provenienti da Austria, Croazia, Ecuador, Turchia e Vietnam. La proposta, articolata in 40 settori merceologici, trova spazio nei due padiglioni A e B, nella galleria centrale e nell’area esterna, con prodotti e servizi che spaziano dall’enogastronomia all’arredamento, dalle soluzioni per la casa alle nuove tecnologie, fino al benessere e alla cura degli animali. Ad accompagnare la parte espositiva, un calendario di appuntamenti che comprende attività sportive, laboratori creativi, iniziative per le famiglie e momenti di intrattenimento. Confermati anche gli appuntamenti dedicati al mondo dei cani, al fumetto, alla musica e ai motori.

Torna inoltre PreVieni in Fiera, il progetto realizzato in collaborazione con ASST Papa Giovanni XXIII, ATS Bergamo, Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS e Comune di Bergamo, che mette a disposizione vaccinazioni gratuite contro influenza, Covid-19, tetano, difterite, pertosse e pneumococco. Il servizio sarà attivo venerdì 30 e sabato 31 ottobre, dalle 10:00 alle 18:00, con accesso libero per la maggior parte delle linee vaccinali e prenotazione richiesta per due linee nella giornata di sabato. Allo stand di PreVieni in Fiera spazio anche alla prevenzione del gioco d’azzardo patologico (GAP) e delle dipendenze da sostanze e alcol, alla promozione di corretti stili di vita attraverso l’attività fisica e l’alimentazione e alla prevenzione nei primi mille giorni di vita.

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