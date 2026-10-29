Dal Sacro Cuore al Parco Goisis, Bergamo ridisegna quattro quartieri con 22 milioni

Gli spazi verdi e le attrezzature sportive del Parco Goisis e il passaggio ciclopedonale

Scuole, aree verdi, servizi educativi e sociosanitari: la strategia Spazi_Are coinvolge Monterosso, Conca Fiorita e le due aree di Valtesse. Gli interventi, presentati mercoledì 28 ottobre ai rappresentanti di Regione e della Commissione Europea, si chiuderanno a fine 2027

Bergamo. Quasi 22 milioni di euro per riqualificare spazi pubblici, scuole, aree verdi e servizi educativi e sociosanitari, ma anche per promuovere attività sociali, culturali e occasioni di aggregazione. È il cuore di “Spazi_Are”, la strategia di rigenerazione urbana presentata mercoledì 28 ottobre a Palazzo Frizzoni ai rappresentanti di Regione Lombardia e della Commissione europea.

Il progetto coinvolge principalmente i quartieri di Monterosso, Conca Fiorita, Valtesse San Colombano e Valtesse Sant’Antonio Valverde e si inserisce nell’ambito della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile (Sus), promossa dal Pirellone attraverso i programmi europei Fesr e Fse+ 2021-2027 e il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione. Gli interventi, finanziati principalmente con risorse europee, regionali, comunali e statali, proseguiranno fino alla fine del 2027.

Dopo la presentazione a Palazzo Frizzoni, la delegazione ha visitato alcuni dei luoghi interessati dalla strategia, accompagnata dai rappresentanti dell’Amministrazione comunale e dalle realtà coinvolte nei progetti. “Spazi_Are rappresenta bene il modo in cui Bergamo ha interpretato le strategie europee di sviluppo urbano sostenibile, traducendole in un progetto che mette al centro la qualità degli spazi urbani, finalizzati a migliorare le relazioni e le opportunità di vita delle persone”, afferma la sindaca Elena Carnevali.

“La rigenerazione urbana non consiste solamente nel recupero di edifici e spazi pubblici, ma è una metamorfosi positiva della città, capace di restituire identità ai luoghi, creare nuove opportunità e contrastare le disuguaglianze – aggiunge Carnevali -. È questa la visione che ha accompagnato il percorso di trasformazione urbana avviato negli anni scorsi, che stiamo sviluppando e portando avanti: tenere insieme sostenibilità ambientale, educazione, salute, inclusione e sviluppo delle comunità”. Il valore della strategia, sottolinea la sindaca, sta proprio nella capacità di integrare interventi diversi e coinvolgere attivamente chi vive i quartieri, affinché la trasformazione degli spazi produca benefici concreti e duraturi.

Il ruolo delle reti di quartiere

Un contributo fondamentale è arrivato dalle quattro reti di quartiere, che hanno accompagnato la progettazione e l’attuazione degli interventi, coinvolgendo scuole, associazioni, realtà di volontariato, commercianti e cittadini. Il percorso ha previsto più di trenta incontri e il coinvolgimento di decine di persone. Alle iniziative pubbliche organizzate nei quartieri, tra feste, laboratori, attività culturali e momenti di aggregazione, si stimano inoltre oltre 7mila presenze complessive.

Tra i progetti già avviati ci sono Spazi in connessione, con attività e laboratori rivolti ai giovani, BottegAttiva, che ha coinvolto complessivamente 35 negozi di vicinato, e Scuole Aperte, che punta a rendere gli spazi scolastici fruibili anche oltre l’orario delle lezioni, ampliando le opportunità educative e di aggregazione per bambini e ragazzi.

Il lavoro con le reti si inserisce in un percorso più ampio di partecipazione promosso dal Comune, rafforzato dal nuovo Regolamento della partecipazione, recentemente approvato dal Consiglio comunale, e dall’iniziativa La Giunta nei quartieri. Quest’ultima, avviata la scorsa settimana a Longuelo, farà tappa venerdì a Valtesse, uno dei quartieri interessati da Spazi_Are.

Il Villaggio della Comunità nell’area dell’ex Sacro Cuore

Uno degli interventi più consistenti riguarda il Villaggio della Comunità nell’area dell’ex Sacro Cuore, dove stanno prendendo forma servizi educativi, sanitari, sociosanitari e sociali, nuove soluzioni abitative e spazi aperti alla cittadinanza. Primo tra tutti il nuovo Polo per l’infanzia 0-6 di Conca Fiorita, inaugurato all’inizio di ottobre, che riunisce il nido comunale Il Pesco, con 50 posti, e la scuola dell’infanzia. L’integrazione dei due servizi permette di sviluppare un percorso educativo unitario dalla nascita ai sei anni. “Un Polo 0-6 è molto importante da un punto di vista pedagogico ed educativo – afferma Marzia Marchesi, assessora ai Servizi per l’infanzia -: crea le condizioni di un continuum educativo per i bambini”.

A novembre è invece prevista l’apertura della Casa della Comunità, di competenza dell’Asst Papa Giovanni XXIII, destinata a servire un bacino potenziale di circa 60mila abitanti. La struttura disporrà di otto ambulatori, un punto prelievi, sportelli e servizi infermieristici. Il progetto comprende anche un parco pubblico di circa 5mila metri quadrati, uno spazio polivalente e ulteriori funzioni abitative e sociosanitarie, la cui attivazione è prevista entro il 2027.

Gli interventi già completati

Tra gli interventi già conclusi quelli realizzati all’ex scuola dell’infanzia Angelini, dove sono stati migliorati l’efficienza energetica dell’edificio e gli spazi utilizzabili anche per attività extrascolastiche, e al Lazzaretto. “La struttura nasce come lazzaretto nel 1500, nei secoli è stato utilizzato come un ospedale, un magazzino e un campo di concentramento nella prima metà del Novecento – ricorda Ferruccio Rota, assessore ai Lavori pubblici -. Successivamente è stata presa in carico dal Comune e oggi ospita spazi istituzionali, come la sede della rete sociale, e alcune associazioni”. Grazie a Spazi_Are è stato possibile recuperare una parte dell’edificio, restaurando e consolidando le colonne e rinnovando la pavimentazione per rendere il luogo più accessibile.

Il Lazzaretto ospita anche il servizio Digital Space, dedicato all’accompagnamento delle persone nell’utilizzo degli strumenti digitali. “È un progetto pensato per chi non ha conoscenze specifiche, realizzato insieme alla cooperativa Rivers – spiega Claudia Lenzini, assessora alla Partecipazione e alle reti di quartiere -. Ogni settimana sono 130 le persone che accedono al servizio”.

La strategia Spazi_Are si è occupata anche della riqualifica degli spazi verdi e delle attrezzature sportive del Parco Goisis. “Abbiamo scelto degli impianti sportivi che potessero essere vissuti sia in solitaria sia attraverso forme aggregative: un impianto di basket, un campo di pallavolo e il calisthenics”, spiega Marcella Messina, assessora allo Sport. “L’idea dei campetti nasce dalla richiesta di un gruppo di giovani del quartiere che dopo il Covid hanno chiesto di avere degli spazi dove giocare all’aperto che si trovassero al di fuori del cancello del parco, in modo da essere fruiti anche al di fuori dagli orari di apertura”, racconta Marchesi.

Un altro intervento ha riguardato gli orti urbani di via Acquaderni, già completati e utilizzati: un nuovo luogo di incontro e di attività condivise. Una parte della produzione degli orti, coltivati anche dall’associazione Ortaggi e Relazioni, viene destinata a persone in situazioni di fragilità. “Gli orti di via Acquaderni – spiega Oriana Ruzzini, assessora al Verde – sono uno dei 13 orti collettivi della città. Si tratta di orti che vengono gestiti in maniera condivisa dalle associazioni del territorio. L’obiettivo è anche quello di conoscersi tra vicini di casa, di instaurare amicizie e di collaborare. I tredici orti rappresentano una realtà preziosa perché sono in rete, si conoscono tra loro e hanno modo di scambiarsi semi, consigli e buone prassi. Bergamo è la città creativa dell’Unesco per la gastronomia anche per questa vocazione agricola e orticola”.

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