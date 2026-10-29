Sarri: “Siamo in difficoltà, ma abbiamo mostrato di essere vivi”

Foto Getty

Il tecnico nerazzurro nel post partita: “Abbiamo creato tante occasioni che potevamo sfruttare meglio, dobbiamo trovare equilibrio e compattezza”. E sull’emergenza: “Non ci lamentiamo, giochiamo le nostre partite”

Un punto che non muta particolarmente la classifica e che nemmeno permette di riprendere fiducia: l’Atalanta resta a due vittorie nelle ultime nove partite, ottenute contro Pafos e Venezia in casa, e torna da Firenze con un 2-2 più amaro che dolce, in cui da salvare ci sono le prestazioni di De Ketelaere e Zalewski, ma anche tanti punti interrogativi e riflessioni che inevitabilmente si aprono dopo diverse prove incolore, su tutti Ederson e Zappacosta, ma non gli unici in un’altra serata complicata. Maurizio Sarri, nel post partita, ha scelto di guardare il bicchiere mezzo pieno.

Fiorentina-Atalanta 2-2, le parole di Sarri

La prestazione e il momento – “Gli avversari sono partiti forte, dopo il primo quarto d’ora siamo rimasti bene in partita, creando tante situazioni che potevamo sfruttare meglio, la squadra per le difficoltà che ha ora ha mostrato di essere viva, abbiamo un pericolosità offensiva di alto livello, dobbiamo ritrovare equilibrio e compattezza, ma dopo qualche partita triste siamo vivi, è un periodo difficile e a vlte bisogna accontentarsi di almeno un punto. Uno guadangato o due persi? Ci poteva stare di tutto, ma dobbiamo accettare il verdetto. Viviamo per sopravvivere e non per il lusso”.

L’inizio del secondo tempo – “L’approccio nel primo tempo è stato merito degli avversari e demerito nostro. Nella ripresa non era semplice, eravamo in vantaggio, l’infortunio all’arbitro ci ha tenuto fermi più del dovuto, è stato atipico. Poi la Fiorentina ha merito e attaccava sotto i suoi tifosi”.

De Ketelaere – “Doveva rispondere a livello di gol e ha risposto facendo due buone partite”.

Gli infortuni di Kristensen e Gaetano – “La situazione diventa sempre più complicata, non ho ancora parlato con i giocatori e col dottore. Oggi eravamo senza otto giocatori, più due part-time e altri due nuovi infortunati. Ma non ci lamentiamo, andiamo a giocare le nostre partite”.

La preparazione – “Rido un po’, perchè di fatto non è esistita la preparazione. Nell’ultimo mese i giocatori han fatto 21 giorni in nazionale. E noi giochiamo ogni tre giorni, probabilmente abbiamo pagato questo: abbiamo lasciato roba in nazionale, al rientro dalla pausa ci siam trovati una rosa ristretta e si fa male chi gioca sempre”.

Ederson – “Ha avuto un’estate particolare e inconsciamente ha inciso, io di recente l’ho visto in crescita almeno a livello di partecipazione, lo ritroveremo al 100% abbastanza velocemente”.

Le parole di De Ketelaere a Dazn

La mancata vittoria – “Non siamo contentissimi perchè vogliamo fare un passo in avanti per la squadra e per la società, dobbiamo vincere queste partite e quindi non sono molto contento”.

Il nuovo modulo – “Da trequartista ho tanta libertà, vengo da due buone prestazioni, mi sento bene e devo continuare così, dobbiamo alzare tutti il livello in tutte le cose”.