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Rugby Bergamo, domenica è Derby Day: doppia sfida casalinga contro Rovato e Brixia
La Cadetta scende in campo alle 12 al Campo Utili contro il Brixia, mentre la Prima Squadra affronta il Rovato alle 14,30 allo Sghirlanzoni
Bergamo. Una domenica di rugby, con due partite casalinghe e un’intera giornata da vivere insieme. Domenica 1° novembre la Italian Floor Design Rugby Bergamo 1950 vivrà il suo Derby Day, con la squadra Cadetta e la Prima Squadra impegnate in due sfide contro avversarie bresciane.
Il programma si apre alle 12 al Campo Utili, dove la Cadetta affronta il Brixia nella gara di Serie C. Nel pomeriggio, alle 14.30, riflettori puntati sul Campo Sghirlanzoni, dove la Prima Squadra, sponsorizzata Italian Floor Design, ospita il Rugby Rovato nella terza giornata del campionato di Serie A. Due appuntamenti che offriranno al pubblico l’occasione di sostenere i colori rossoblù in una giornata che vuole andare oltre il campo da gioco, coinvolgendo atleti, tifosi e appassionati.
In entrambe le strutture saranno attivi i punti ristoro. Al termine della sfida allo Sghirlanzoni, spazio anche al tradizionale terzo tempo nella clubhouse, momento di incontro e convivialità tra le squadre.