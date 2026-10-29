Rapina al kebab con pistola e tenaglia: “Mi puntava l’arma in faccia, ho provato a disarmarlo”

Seriate. Momenti di terrore nella notte lungo via Nazionale, dove il locale “Ali Pizza – Kebab” è stato teatro di una rapina a mano armata consumata da due malviventi a volto coperto. L’episodio si è verificato poco dopo la mezzanotte, quando il titolare dell’esercizio commerciale, un cittadino pakistano di 35 anni, era dietro il bancone intento a gestire l’attività.

Stando a quanto denunciato dal commerciante, due persone con il volto travisato da passamontagna hanno fatto irruzione nel locale. Il primo aggressore, alto circa un metro e settantacinque, con occhi azzurri e un cappotto grigio scuro, teneva una pistola nella mano destra e parlava italiano con una spiccata cadenza meridionale. Il complice, di statura leggermente superiore, indossava una tuta nera abbinata a un cappellino firmato Gucci e brandiva minacciosamente una tenaglia.

Arrivati davanti alla cassa con fare intimidatorio, i due hanno preteso l’immediata consegna dell’incasso. Di fronte al rifiuto iniziale, il titolare ha cercato d’istinto di reagire, tentando di afferrare l’arma per disarmare l’aggressore e difendere la propria incolumità. Sorpreso dalla reazione, il rapinatore ha indietreggiato e scarrellato la pistola puntandola direttamente contro la vittima, rinnovando con forza la richiesta di denaro.

Per scongiurare conseguenze peggiori, il proprietario ha deciso di prelevare personalmente 50 euro dal proprio portafoglio consegnandoli ai malviventi. Ottenuta la somma, i due criminali si sono dati alla fuga a piedi in direzione di via Marconi. La vittima li ha seguiti all’esterno quel tanto che bastava per individuarne la direzione e intercettare tempestivamente una pattuglia dell’Arma dei Carabinieri, alla quale ha immediatamente raccontato l’accaduto.