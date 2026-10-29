Dalle aule di via Caniana alla Commissione IA del Coni: Marco Arlati racconta lo sport tra innovazione e inclusione

UniBg OnAir non è soltanto musica e dirette radiofoniche, ma anche uno spazio in cui le esperienze personali diventano occasioni di racconto e confronto. Con la nuova stagione trova posto in palinsesto anche l’appuntamento settimanale con Gli incontri di UniBg OnAir, che riunisce a rotazione tre format dedicati a persone, percorsi e idee. Ancora tu dà voce agli alumni dell’Ateneo bergamasco, raccontando le strade professionali intraprese dopo la laurea; A Place to Meet apre il microfono a protagonisti della cultura, dell’arte, del giornalismo e della società civile; UniBook, infine, porta in radio le pubblicazioni e i progetti di docenti e ricercatori dell’Università di Bergamo. Tre prospettive diverse, unite dalla voglia di condividere storie ed esperienze che meritano di essere ascoltate.

Il secondo appuntamento stagionale di Ancora tu, condotto da Alessia Picco, è con Marco Arlati, alumnus dell’Università di Bergamo, oggi presidente della Commissione Intelligenza Artificiale e Politiche ESG di CONI Lombardia e co-fondatore di Pegasus Sporting Club.

DALL’AULA DI CANIANA A BERGAMONEWS – IL PRIMO PASSO NEL DIGITALE – Per Marco tornare negli spazi universitari significa riaprire il cassetto dei ricordi legati alla sede di via Caniana, all’epoca appena ristrutturata. Tra gli esami più impegnativi di Economia e il passaggio dal percorso di Amministrazione a quello di Direzione d’impresa, è sotto la guida della professoressa Daniela Andreini che prende forma una vocazione destinata a diventare professione: due tesi pionieristiche dedicate a marketing ed e-commerce, la prima sul lancio online di un gioco da tavolo, la seconda sulla strategia di mass customization di Lego.

A pochi mesi dalla laurea arriva infatti il primo incarico da digital marketer nel gruppo Radio Number One / AGP, dove Arlati segue da vicino la nascita e i primi anni di sviluppo di Bergamonews, per poi proseguire il percorso nel gruppo Sesaab e approdare in OPQ. Una gavetta che gli permette di trasformare la formazione universitaria in esperienza concreta, muovendosi tra comunicazione, marketing e innovazione.

L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE ENTRA NELLO SPORT – Oggi la sfida si sposta nel mondo dello sport. Come presidente della Commissione IA ed ESG di CONI Lombardia, Arlati guarda all’intelligenza artificiale non soltanto come strumento per analizzare prestazioni atletiche e schemi tattici, ma soprattutto come risorsa per rendere più efficiente la gestione delle società sportive dilettantistiche. Dalla ricerca di bandi alla gestione degli sponsor, fino alla rendicontazione dei criteri ESG, l’obiettivo è portare l’innovazione anche dove le risorse e il tempo a disposizione sono più limitati.

“Lo sport è economia, lavoro e welfare sussidiario che arriva dove il pubblico e il privato spesso non riescono a intervenire”, sottolinea Arlati. Per rendere questa trasformazione accessibile, la Commissione sta lavorando anche a un raccordo con le università, con l’idea di inserire giovani professionisti formati direttamente nelle realtà sportive del territorio.

PEGASUS SPORTING CLUB: LO SPORT COME SPAZIO DI INCLUSIONE – Accanto alla dimensione manageriale c’è quella dell’impegno sociale. Dopo sei anni alla presidenza di Arcigay Bergamo e l’esperienza come delegato allo sport nella segreteria nazionale, Arlati ha contribuito alla nascita di diverse realtà sportive inclusive. Da questa esperienza nasce, insieme a Michele Zanni, Pegasus Sporting Club, una società dilettantistica che fa dello sport uno spazio libero da dinamiche tossiche e discriminazioni.

La collaborazione con il Cus Bergamo ha permesso al progetto di crescere fino a comprendere numerose formazioni di volley e calcio, oltre a corsi di avviamento, yoga e HIIT. Tra le novità più recenti c’è la formazione Under 13/15 di pallavolo maschile, pensata per mettere al centro il benessere dei più giovani: «Lo sport giovanile deve prima di tutto educare e far giocare tutti».

“LA TESI SIA UN TRAMPOLINO, NON UNA FORMALITÀ” – Il messaggio finale agli studenti di UniBg parte proprio dall’esperienza personale. La tesi, secondo Arlati, non dovrebbe essere considerata un semplice adempimento burocratico, ma un’occasione per iniziare a costruire il proprio percorso professionale e capire dove portare le competenze acquisite durante gli studi. Un consiglio che si estende anche alla pratica sportiva, vista come una palestra fondamentale di competenze trasversali: «Sui libri si studia l’organigramma teorico di un’azienda. Vivendo lo sport di squadra e il terzo settore si impara a decifrare il vero organigramma: le dinamiche umane, relazionali ed emotive che muovono davvero il lavoro ogni giorno».