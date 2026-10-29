Piccinini confermato alla guida di Anteas

Ferdinando Piccinini è stato confermato alla guida di Anteas Bergamo, l’associazione di volontariato e promozione sociale legata alla Cisl. Lo ha rieletto l’assemblea dei soci dell’organizzazione, che ha anche rinnovato le cariche delle due società legate al sodalizio di via Carnovali: Anteas Odv e Anteas ApS. Tiziano Marchesi è stato confermato nel ruolo di vice presidente. Anteas Bergamo, con i suo 400 volontari e quasi 1800 iscritti, è una delle realtà associative del volontariato più attive e numerose della provincia di Bergamo. Al suo attivo, una lunga serie di servizi di assistenza e la trentennale esperienza dell’Università per Anziani.