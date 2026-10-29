“Paese Mio – Ti racconto”: la Bergamasca si racconta in televisione, si inizia dalla Valle di Scalve

Nasce da un’idea di Paolo Cernuschi e Francesca Grassi il nuovo programma dedicato alla valorizzazione del territorio bergamasco. La prima puntata in onda domenica 1 novembre dalle 11:30 alle 12:30 su Antenna 3 – canale 11 dtt- avrà come protagonista la Val di Scalve. Visiteremo il museo etnografico con le donne di Schilpario che mostrano i mestieri delle famiglie Scalvini del secolo scorso, la visita alle miniere di Schilpario, Il Bepi che canta “Gleno”, la preparazione della spalla cotta, il racconto della vicenda del salto degli Sposi…

Bergamo. Raccontare la Bergamasca attraverso le persone che la vivono, le tradizioni che la caratterizzano, le attività che ne rappresentano l’identità e i paesaggi che la rendono unica. È questo lo spirito di “Paese mio – Ti racconto”, il nuovo programma televisivo nato da un’idea di Paolo Cernuschi e Francesca Grassi, prodotto da Rec Studio. Un viaggio alla scoperta di un territorio ricco di storie, tradizioni, cultura, lavoro e capacità di innovare. Non una semplice trasmissione turistica, ma un racconto autentico e coinvolgente, che mette al centro soprattutto le persone: uomini e donne che, con il proprio impegno quotidiano, custodiscono e costruiscono l’identità bergamasca.

A guidare gli spettatori è Francesca Grassi, che, con spontaneità, curiosità e simpatia, incontra i protagonisti delle diverse realtà locali. La regia di Paolo Cernuschi accompagna il racconto attraverso immagini attente ai paesaggi, ai volti e ai piccoli dettagli che restituiscono il carattere dei luoghi. Una curiosità: Paolo e Francesca, oltre a condividere questo progetto televisivo, sono anche marito e moglie. Un’intesa che nasce quindi anche nella vita privata e che si traduce davanti e dietro la telecamera in due sensibilità complementari: la capacità di Francesca di entrare in relazione con le persone e lo sguardo di Paolo, attento a trasformare ogni incontro in un racconto per immagini.

Francesca

La prima puntata alla scoperta della Valle di Scalve Il viaggio di “Paese mio – Ti racconto” comincia dalla Valle di Scalve, uno degli angoli più suggestivi della provincia bergamasca. Un territorio montano dalla forte identità, dove natura, storia, tradizioni e vita delle comunità si intrecciano in un patrimonio tutto da conoscere e valorizzare. La prima puntata rappresenta così l’inizio di un percorso che accompagnerà i telespettatori alla scoperta delle tante sfaccettature della Bergamasca, dalle valli alla pianura, dai piccoli borghi alle realtà produttive. Una vetrina regionale per il territorio bergamasco La scelta di trasmettere Paese mio – Ti racconto su Antennatre, canale 11 del digitale terrestre, risponde alla volontà di dare al progetto una visibilità importante attraverso una delle 1emittenti televisive di riferimento della Lombardia. Una collocazione che permette di portare le storie, le eccellenze e le bellezze bergamasche all’attenzione di un pubblico regionale, contribuendo a rafforzare la conoscenza e la valorizzazione del territorio. “Paese mio – Ti racconto” andrà in onda ogni domenica dalle ore 11.30 alle 12.30 su Antennatre, canale 11.