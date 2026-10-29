Oltre il silenzio, il Rotary Club mette in rete istituzioni, Forze dell’Ordine ed esperti: “Il bullismo si combatte insieme, con coraggio”

Al ristorante La Marianna, la psicologa e psicoterapeuta Roberta Brivio, presidente di Sipem Sos Lombardia, e Silvia Penati, esperta di bullismo, hanno approfondito le conseguenze della prevaricazione e le strategie per contrastarla. Dal ruolo delle famiglie e della scuola alle nuove sfide del cyberbullismo, il confronto ha coinvolto rappresentanti istituzionali e Forze dell’Ordine. Penati ha richiamato l’importanza dei compagni nel fermare le prevaricazioni: “Se la classe si mette a ridere, il potere del bullo diventa smisurato”

La lotta al bullismo non può essere affidata soltanto alla scuola, né cominciare quando un episodio diventa un caso pubblico. Per contrastare la prevaricazione servono una comunità adulta capace di ascoltare, istituzioni pronte a collaborare e luoghi sicuri in cui ragazze e ragazzi possano trovare aiuto senza paura di essere giudicati. È questo il messaggio al centro di “Oltre il silenzio – Il bullismo: legalità, responsabilità e alleanze contro il bullismo. Creiamo un impatto duraturo”, la cena-evento promossa dal Rotary Club Bergamo Hospital e svoltasi mercoledì sera al ristorante La Marianna, a Bergamo.

L’incontro ha riunito rappresentanti delle istituzioni, Forze dell’Ordine ed esperte per affrontare un fenomeno che non si esaurisce negli episodi di aggressione fisica, ma comprende umiliazioni, esclusione, intimidazioni e comportamenti che, soprattutto nell’ambiente digitale, possono raggiungere la vittima anche fuori dalla scuola e continuare a ferirla nel tempo.

Tra i presenti, Umberto Valois per la Provincia, l’assessora alle Politiche giovanili del Comune di Bergamo Marzia Marchesi e il Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile dei Carabinieri di Bergamo Antonio Caccavella. Al centro del confronto, gli interventi della psicologa e psicoterapeuta Roberta Brivio, presidente di Sipem SOS Lombardia, e di Silvia Penati, esperta di bullismo.

Riconoscere il bullismo per poterlo contrastare

Nel suo intervento, Penati ha ricordato che non ogni litigio o episodio spiacevole può essere definito bullismo. Per riconoscere il fenomeno occorre considerare tre elementi: l’intenzione di fare del male, la ripetizione nel tempo e lo squilibrio di potere tra chi agisce la prevaricazione e chi la subisce. Una distinzione importante per comprendere la portata dei comportamenti e individuare le risposte più adatte.

Il bullismo, infatti, può assumere forme diverse: fisiche, verbali e psicologiche. Può manifestarsi attraverso insulti e minacce, ma anche con l’isolamento deliberato di un compagno, l’esclusione dalle conversazioni o dalle chat e la diffusione di immagini e video umilianti. Azioni che possono essere liquidate dagli adulti come scherzi, ma che, quando diventano ripetute e mirate, rischiano di compromettere il benessere e la sicurezza di chi le subisce.

Un ruolo determinante è svolto anche da chi assiste. L’attenzione, ha spiegato Penati, non deve concentrarsi soltanto sul bullo e sulla vittima, ma sull’intero gruppo che li circonda. Le risate, il consenso e l’indifferenza dei compagni possono rafforzare chi prevarica; al contrario, anche pochi ragazzi che scelgono di opporsi possono contribuire a interrompere la dinamica.

“Se la classe si mette a ridere, il potere del bullo diventa smisurato”, ha osservato l’esperta, sottolineando quanto sia importante educare i ragazzi a non diventare spettatori passivi. Un intervento, anche semplice, può mettere in discussione il comportamento del gruppo e far capire alla vittima che non è sola.

Il peso delle parole e le ferite che restano

Le conseguenze del bullismo non sempre sono immediatamente visibili. Ansia, vergogna, isolamento, perdita di autostima e paura di andare a scuola possono essere segnali di un disagio più profondo. Le parole e le esperienze vissute durante l’infanzia e l’adolescenza possono lasciare tracce che continuano a pesare anche nell’età adulta, condizionando le relazioni e la percezione di sé.

Per questo, ha evidenziato Penati, è importante non minimizzare il racconto di chi chiede aiuto con frasi come “sono soltanto scherzi” o “non prendertela”. Se una ragazza o un ragazzo trova dall’altra parte un adulto che non ascolta o riduce la sofferenza a un’esagerazione, potrebbe smettere di parlare e affrontare da solo la situazione.

Occorre invece riconoscere i segnali di difficoltà: tristezza, pianto, chiusura, rifiuto di andare a scuola o di partecipare alle attività sportive, fino al desiderio di cambiare classe o istituto. Nessuno di questi segnali, da solo, dimostra necessariamente che ci sia bullismo, ma tutti meritano attenzione e un dialogo senza giudizi.

Dal cortile alle chat: la sfida del cyberbullismo

La diffusione degli strumenti digitali ha ampliato gli spazi in cui la prevaricazione può verificarsi. Se in passato gli episodi erano più facilmente circoscritti all’ambiente scolastico, oggi messaggi, fotografie e video possono circolare rapidamente e raggiungere un pubblico molto più ampio. I contenuti condivisi, inoltre, possono essere difficili da eliminare del tutto, prolungando l’esposizione della vittima.

Il mondo digitale pone anche una sfida educativa: dietro uno schermo può diventare più facile agire d’impulso, senza valutare fino in fondo le conseguenze delle proprie parole o dei propri gesti. Per questo la prevenzione deve includere anche l’uso consapevole delle tecnologie, il rispetto della riservatezza e la responsabilità di chi condivide o rilancia contenuti offensivi.

In questo quadro si inserisce anche l’esperienza professionale di Roberta Brivio, psicologa e psicoterapeuta e presidente di Sipem SOS Lombardia, impegnata nel supporto psicologico nelle situazioni di emergenza. La sua presenza ha contribuito a sottolineare quanto l’ascolto e l’attenzione alle conseguenze emotive siano essenziali quando una persona attraversa un’esperienza traumatica o una condizione di forte vulnerabilità.

L’iniziativa del Rotary guarda inoltre alla possibilità di tradurre il confronto in azioni concrete sul territorio. Tra le prospettive indicate c’è lo sviluppo di progetti educativi nelle scuole, con il coinvolgimento di studenti, famiglie e insegnanti, per promuovere relazioni più rispettose e creare occasioni in cui il disagio possa emergere prima di trasformarsi in una situazione difficile da gestire.