Nuova Gamec, la Manelli al contrattacco: chiesti quasi 6 milioni di risarcimento al Comune

Il cantiere della nuova Gamec in via Pitentino

L’impresa pugliese, che per evitare il fallimento ha presentato domanda di concordato preventivo, contesta la risoluzione del contratto e l’escussione delle fideiussioni. Il Comune: “Nostra posizione legittima, non siamo preoccupati”

Bergamo. Quasi 6 milioni di euro di risarcimento chiesti al Comune per i lavori di costruzione della nuova sede della GAMeC nell’ex palazzetto dello sport di via Pitentino. La Manelli, l’impresa di Monopoli che si era aggiudicata l’appalto, ha citato in giudizio Palazzo Frizzoni: contesta la risoluzione del contratto, annunciata a dicembre per gravi inadempienze e formalizzata dopo il parere favorevole del Collegio consultivo tecnico, e il conseguente recupero delle somme attraverso le garanzie fideiussorie.

Come riportato negli atti per la società la decisione è infondata e illegittima: le responsabilità sarebbero da attribuire esclusivamente all’amministrazione. La richiesta complessiva è di 5,95 milioni di euro più Iva, tra il corrispettivo dei lavori che l’impresa dice di aver eseguito e il risarcimento dei danni. Nel mirino anche l’escussione delle polizze rilasciate da Sace Bt, compagnia assicurativa chiamata in causa insieme al Comune.

Per affrontare il nuovo contenzioso il 22 ottobre la giunta ha autorizzato la sindaca Elena Carnevali a costituirsi davanti al Tribunale di Brescia, sezione specializzata in materia di imprese. Per il primo grado sono stati stanziati 56.510 euro, quasi 46 mila dei quali andranno al legale incaricato, Aldo Coppetti del Foro di Bergamo.

Sul piano dei conti, il Comune si presenta con una prima mossa già avviata. Il 15 aprile aveva approvato lo stato di consistenza dei lavori, circa 750 mila euro, scegliendo però di non pagarli fino alla definizione dei danni. Intanto ha escusso una prima polizza, recuperando 2,29 milioni (circa 2,15 di anticipazione contrattuale e 146 mila euro di interessi legali), e una seconda garanzia da 433 mila euro a tutela degli obblighi contrattuali. Su quest’ultima Sace Bt ha poi versato 224 mila euro per danni diretti già accertati: il Comune li ha accettati come acconto, riservandosi di integrare la quantificazione e mantenendo parzialmente attiva la garanzia.

“Difenderemo la nostra posizione, che riteniamo legittima – spiega l’assessora agli Affari Legali Claudia Lenzini -. Le tempistiche dell’iter non saranno brevi: essendo stato presentato all’ufficio giudiziario dedicato alle imprese, il ricorso procederà seguendo un rito particolare”.

“Non siamo preoccupati, la posizione del Comune è chiara ed è stata esposta quando abbiamo chiesto a nostra volta i danni”, aggiunge l’assessore alla Rigenerazione urbana Francesco Valesini, secondo cui la causa va letta anche alla luce dei guai finanziari dell’impresa. “L’impresa – sostiene – è sommersa da creditori e sta cercando di attrezzarsi sul piano legale per non essere completamente travolta dai debiti”.

Basta guardare oltre i confini bergamaschi per capire di quali debiti si parli. Manelli, negli ultimi anni, si era affermata come un colosso degli appalti pubblici, Pnrr compreso. Secondo una ricostruzione del Post del 20 febbraio, gestiva circa 250 cantieri per oltre 2 miliardi di euro e in pochi anni era passata da circa 150 a quasi mille dipendenti. Una crescita rapida, sostenuta da offerte con ribassi molto elevati che avrebbero assottigliato i margini e alimentato le difficoltà. Il conto è arrivato sui cantieri di mezza Italia: ritardi, lavori fermi, pagamenti a rilento.

Nel frattempo, il ramo infrastrutturale di Manelli è stato preso in affitto dalla cooperativa Cmc di Ravenna, subentrata nella gestione di commesse e rapporti con centinaia di dipendenti. Il passaggio, però, non ha risolto le difficoltà e ora la crisi tocca anche i lavoratori. Il 25 ottobre Repubblica Bari ha riportato lo stato di agitazione proclamato dai sindacati per la sede di Monopoli e per i cantieri nelle province di Bari e Barletta-Andria-Trani, deciso dall’assemblea del 23: buona parte delle opere paralizzate, stipendi in ritardo, operai costretti ad anticipare di tasca propria il carburante. Il 14 ottobre, come riferito dalla stampa pugliese, l’azienda aveva presentato domanda di concordato preventivo per evitare il fallimento.

Per il Comune, la nuova causa potrebbe dunque inserirsi in una strategia per limitare le conseguenze di una situazione debitoria molto pesante: una lettura che sarà vagliata nel corso del procedimento, ma che Palazzo Frizzoni condivide. Contattata, l’impresa Manelli non ha al momento risposto alla richiesta di chiarimenti.

Dalla vicenda Valesini trae anche una riflessione più ampia. “Il Codice degli Appalti – riflette l’assessore – fornisce un quadro normativo sbilanciato a favore delle imprese, un sistema di regole e norme che le protegge. Quando sceglie la risoluzione di un contratto, un amministratore deve mettere in conto uno strascico di contenziosi legali che andranno avanti anni”.