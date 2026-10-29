L'incarico|
Nucleare, commessa da oltre mezzo milione per la Ets di Villa d’Almè
L’azienda sarà capofila di un raggruppamento di imprese incaricato di redigere il progetto di fattibilità tecnico-economica per conto di Sogin in provincia di Vercelli
Villa d’Almè. Una commessa da oltre 1,5 milioni di euro per la progettazione di una nuova infrastruttura legata al settore nucleare. Ets Spa, società attiva nella progettazione e nella direzione lavori, ha sottoscritto il 26 ottobre un contratto attuativo con Sogin, la società pubblica responsabile dello smantellamento degli impianti nucleari italiani e della gestione dei rifiuti radioattivi, per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica della Nuova Facility Multifunzione di Saluggia, in provincia di Vercelli.
L’appalto ha un valore complessivo di 1.502.447,41 euro. Di questi, oltre 500mila euro rappresentano la quota di competenza di Ets, pari al 35,31% dell’importo totale. La società bergamasca ricopre il ruolo di mandataria del raggruppamento temporaneo di professionisti e imprese incaricato dell’attività. Ne fanno parte, in qualità di mandanti, Rpa Srl, Aicom Spa, Ambiente Srl, Baq Sa, società svizzera, e Gf Projects Innovation Engineering Srls.
La commessa si inserisce nell’ambito delle attività di Ets nei settori considerati strategici, dalle infrastrutture all’edilizia sanitaria e residenziale, fino alle cosiddette infrastrutture mission critical: strutture e impianti che richiedono elevati standard di affidabilità e sicurezza, come data center, impianti nucleari, impianti a idrogeno e aeroporti. “Questa commessa conferma la solidità delle competenze di Ets Spa nei progetti mission critical e il valore del lavoro di squadra con i partner dell’Rtp – commenta il direttore generale della società, l’ingegner Gianpietro Locatelli -. Siamo orgogliosi della fiducia di Sogin e consapevoli della responsabilità di contribuire a un’infrastruttura strategica per il Paese, con l’impegno di garantire qualità, sicurezza e rispetto dei tempi”.