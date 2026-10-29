Nucleare, commessa da oltre mezzo milione per la Ets di Villa d’Almè

Villa d’Almè . Una commessa da oltre 1,5 milioni di euro per la progettazione di una nuova infrastruttura legata al settore nucleare. Ets Spa , società attiva nella progettazione e nella direzione lavori, ha sottoscritto il 26 ottobre un contratto attuativo con Sogin , la società pubblica responsabile dello smantellamento degli impianti nucleari italiani e della gestione dei rifiuti radioattivi, per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica della Nuova Facility Multifunzione di Saluggia , in provincia di Vercelli.

L’appalto ha un valore complessivo di 1.502.447,41 euro. Di questi, oltre 500mila euro rappresentano la quota di competenza di Ets, pari al 35,31% dell’importo totale. La società bergamasca ricopre il ruolo di mandataria del raggruppamento temporaneo di professionisti e imprese incaricato dell’attività. Ne fanno parte, in qualità di mandanti, Rpa Srl, Aicom Spa, Ambiente Srl, Baq Sa, società svizzera, e Gf Projects Innovation Engineering Srls.

La commessa si inserisce nell’ambito delle attività di Ets nei settori considerati strategici, dalle infrastrutture all’edilizia sanitaria e residenziale, fino alle cosiddette infrastrutture mission critical: strutture e impianti che richiedono elevati standard di affidabilità e sicurezza, come data center, impianti nucleari, impianti a idrogeno e aeroporti. “Questa commessa conferma la solidità delle competenze di Ets Spa nei progetti mission critical e il valore del lavoro di squadra con i partner dell’Rtp – commenta il direttore generale della società, l’ingegner Gianpietro Locatelli -. Siamo orgogliosi della fiducia di Sogin e consapevoli della responsabilità di contribuire a un’infrastruttura strategica per il Paese, con l’impegno di garantire qualità, sicurezza e rispetto dei tempi”.