Nasce Impact for Manufactoring: sette cooperative e oltre 260 addetti fanno squadra per l’industria

Bergamo. Sette cooperative, oltre 260 addetti, dieci sedi produttive per una superficie complessiva di 19.350 metri quadrati, circa 100 clienti attivi e più di trenta tipologie di lavorazione. Sono i numeri di Impact for Manufacturing, il sistema che riunisce le competenze della cooperazione bergamasca per offrire alle imprese manifatturiere un unico partner per le attività produttive in outsourcing. Promossa da Confcooperative Bergamo e CSA Coesi, l’iniziativa nasce nell’ambito del progetto Impact – Effetto cooperativo con l’obiettivo di dare maggiore visibilità alla capacità produttiva delle cooperative del territorio, rafforzare il dialogo con il mondo industriale e facilitare l’incontro tra le esigenze delle aziende e le competenze disponibili nella cooperazione.

Il progetto

Il progetto mette a sistema specializzazioni, macchinari, spazi e risorse delle cooperative aderenti, creando una rete in grado di rispondere a commesse articolate, picchi produttivi e richieste che coinvolgono più fasi della lavorazione. Per le imprese significa poter contare su un unico interlocutore per individuare le attività da affidare all’esterno, valutare i volumi e coordinare le diverse fasi operative. “Abbiamo deciso di investire ulteriormente sul comparto manifatturiero per far emergere le capacità produttive delle cooperative sociali di tipo B e valorizzarne il ruolo nelle filiere industriali”, spiega Fabio Benigni, segretario generale di Confcooperative Bergamo e coordinatore del progetto Impact. “Le cooperative dispongono di competenze tecniche, macchinari e risorse che, se messe in rete, possono offrire alle imprese una risposta più ampia e organizzata. Vogliamo semplificare il dialogo con il mondo industriale, favorendo l’incontro tra domanda e offerta e facendo conoscere sempre meglio la qualità del lavoro e dei servizi che queste realtà sono in grado di garantire”.

Impact for Manufacturing rappresenta un ulteriore sviluppo del Registro Impact, nato circa cinque anni fa nell’ambito del progetto Impact – Effetto cooperativo per valorizzare le cooperative autentiche del territorio, inizialmente con un’attenzione particolare ai settori del cleaning e della manifattura. L’obiettivo è ampliare le opportunità di collaborazione con le imprese e contrastare le forme di falsa cooperazione, promuovendo requisiti di legalità, tutela dei lavoratori e qualità dei processi. Accanto alla dimensione produttiva, il progetto valorizza la capacità delle cooperative di accompagnare le persone in percorsi di inserimento lavorativo, sviluppando competenze coerenti con le necessità delle aziende. In questo quadro si inseriscono anche strumenti come le convenzioni previste dall’articolo 14 del decreto legislativo 276/2003, che possono favorire l’inserimento lavorativo di persone con disabilità attraverso commesse affidate dalle imprese alle cooperative sociali, nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa. “Il valore della cooperazione sta anche nel talento di saper costruire percorsi di lavoro adeguati alle persone, senza rinunciare alle competenze richieste dal mercato”, aggiunge Benigni. “Lavoriamo per far conoscere meglio questo patrimonio e dimostrare che inclusione sociale e affidabilità produttiva possono rafforzarsi reciprocamente”.

Dall’automazione al packaging: un’offerta manufatturiera articolata

Le cooperative coinvolte operano in diversi ambiti della produzione: assemblaggi meccanici, elettromeccanici ed elettromedicali, cablaggi e quadri elettrici, meccanica su misura, stampaggio plastico a iniezione, lavaggi e trattamenti superficiali. L’offerta comprende inoltre collaudi elettrici e funzionali, controlli dimensionali, manutenzione elettromeccanica, confezionamento e packaging, lavorazioni tessili, produzione di filtri e pannelli filtranti, grafica, stampa e archiviazione. Le competenze trovano applicazione in filiere che spaziano dall’automazione alla distribuzione automatica, dal medicale alla cosmesi, fino ai settori dell’energia, dell’elettrico, dell’automotive, della siderurgia e dell’edilizia. Il percorso di collaborazione parte dall’analisi delle attività e dei volumi richiesti, con la possibilità di effettuare sopralluoghi e realizzare campionature. Preventivi e confronto operativo consentono di definire tempi, costi e modalità di esecuzione, con un referente specializzato per ciascuna area.

Da AESYS a ContattoTech, tra crescita e collaborazione

Un esempio concreto delle potenzialità della rete è la collaborazione avviata nel 2022 tra AESYS S.p.A., azienda di Seriate specializzata in display per il trasporto pubblico e ferroviario, e la cooperativa Contatto & La Bonne Semence di Serina, attraverso il reparto elettromeccanico ContattoTech. Il rapporto è nato con l’esternalizzazione di alcune attività di assemblaggio, a partire da piccoli semilavorati come le ventole di raffreddamento, per estendersi progressivamente fino all’assemblaggio completo di dispositivi di visualizzazione a LED e TFT destinati agli autobus e al settore ferroviario. “Negli ultimi anni la crescita dell’azienda è stata accompagnata dal potenziamento delle risorse e delle attività produttive, un percorso che non sarebbe stato possibile senza la possibilità di esternalizzare alcune lavorazioni”, racconta Alessandra Vitali, HR Generalist di AESYS. “La collaborazione con la cooperativa si è sviluppata attraverso un confronto quotidiano e investimenti negli spazi, nelle attrezzature e nelle persone. La sfida è conciliare le esigenze produttive dell’azienda con quelle legate all’inserimento lavorativo, garantendo qualità, continuità e affidabilità”. La relazione è nata anche grazie alla rete di conoscenze e al confronto tra professionisti delle risorse umane, fino alla costruzione di un gruppo di lavoro capace di accompagnare l’evoluzione delle commesse. Negli ultimi due anni, il valore degli ordini affidati alla cooperativa è cresciuto fino a sei volte rispetto al livello iniziale del periodo, secondo quanto riferito dall’azienda. “Le lavorazioni sono diventate progressivamente più complesse e hanno richiesto investimenti, formazione condivisa e coordinamento costante”, aggiunge Vitali. “Abbiamo contribuito a sviluppare competenze elettromeccaniche ed elettroniche difficili da reperire sul mercato, creando contemporaneamente opportunità di lavoro qualificato e inclusione in una valle di montagna”.

Per Danilo Carrara, responsabile del laboratorio elettromeccanico di Contatto & La Bonne Semence, il valore del progetto consiste proprio nella possibilità di trasformare le esigenze industriali in occasioni di crescita professionale. Il laboratorio di Serina coinvolge circa 60 persone e organizza le attività in modo da accompagnare gli operatori nell’acquisizione di competenze tecniche, tenendo conto delle esperienze e delle capacità individuali. La formazione e la progressiva articolazione delle mansioni consentono di rendere accessibili anche lavorazioni che richiedono precisione e procedure rigorose. “Il nostro lavoro ha un duplice valore: rispondiamo alle necessità delle aziende e, nello stesso tempo, formiamo persone che possono avvicinarsi al mondo del lavoro”, spiega Carrara. “Siamo riusciti a scomporre operazioni anche complesse in attività più accessibili, rendendole fruibili a un numero maggiore di persone. È un percorso che richiede attenzione e organizzazione, ma permette di garantire competenze e qualità”. L’esperienza ha ricadute anche sul territorio, in particolare sulla Valle Serina, dove le opportunità occupazionali contribuiscono a sostenere le famiglie e a mantenere competenze professionali in un contesto montano. Un valore che riguarda anche l’occupazione femminile e l’inclusione delle persone in condizioni di svantaggio.

Il Susino e Nicro: dalle lavorazioni alla digitalizzazione degli archivi

La collaborazione tra la Cooperativa Il Susino di Caravaggio e Nicro S.p.A. dimostra come il rapporto tra impresa e cooperazione possa evolvere nel tempo, adattandosi a nuove esigenze produttive e aprendo opportunità in ambiti diversi da quelli tradizionali. Il Susino, che ha nel confezionamento uno dei propri principali ambiti di attività, collabora con Nicro da circa dieci anni. Dai primi lavori di assemblaggio per il settore metalmeccanico, il rapporto si è esteso alla digitalizzazione dello storico archivio tecnico e commerciale dell’azienda. Sono inoltre in fase di avvio nuove commesse per TAV Vacuum Furnaces. “La collaborazione con Nicro ci ha permesso di sviluppare nuove attività e di mettere a frutto competenze che erano già presenti in cooperativa”, spiega Anna Boschiroli, coordinatrice della Cooperativa Il Susino. “L’apertura alla digitalizzazione degli archivi cartacei ha offerto a una persona l’opportunità di sviluppare e valorizzare le proprie capacità, acquisendo nuove competenze. È un esempio di come il confronto con le imprese possa generare opportunità professionali e favorire percorsi di crescita”. Per Gerolamo Soliveri, direttore di Nicro, la collaborazione si fonda sulla capacità di trasformare le esigenze aziendali in un sistema di lavoro organizzato e affidabile. “Il rapporto con Il Susino ci ha consentito di sviluppare nel tempo attività diverse, adattando le competenze della cooperativa ai bisogni delle nostre aziende. Dai primi lavori di assemblaggio siamo arrivati al supporto nella digitalizzazione dell’archivio storico, fino alle nuove attività in fase di avvio. È una collaborazione che ha permesso di sviluppare competenze e relazioni, creando opportunità per persone che hanno trovato nel lavoro una possibilità concreta di crescita personale”. Il legame con la cooperazione si inserisce in un impegno più ampio verso la sostenibilità e il territorio. Anche il dialogo con le scuole locali contribuisce a individuare giovani che possono trovare nella cooperativa un contesto adatto per avvicinarsi al mondo del lavoro.

Un interlocutore per una manifattura più inclusiva

Impact for Manufacturing punta a rendere maggiormente riconoscibile e accessibile la capacità produttiva delle cooperative bergamasche, mettendo a disposizione delle imprese una rete di competenze complementari e un modello di collaborazione coordinato. L’obiettivo è promuovere una cooperazione autentica, contrastare le forme di falsa cooperazione e consolidare il ruolo delle cooperative nelle filiere industriali del territorio. I numeri della rete raccontano una capacità produttiva già strutturata. Le esperienze di AESYS, ContattoTech, Il Susino e Nicro mostrano come il coordinamento tra imprese e cooperative possa trasformare esigenze produttive in collaborazioni durature, sviluppando competenze tecniche e creando opportunità occupazionali.