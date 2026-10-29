Mezzaluna di Treviglio, al via la ricerca del socio privato. Sonzogni: “Punto di svolta per la città”

Investimento stimato tra 150 e 250 milioni di euro per trasformare 67 ettari in un polo tecnologico e produttivo con spazi per la ricerca, uffici, alberghi e residenze temporanee. Anche il futuro del Ring, oggi in standby, è legato all’esito dell’operazione

Treviglio. Un investimento stimato tra 150 e 250 milioni di euro per trasformare la Mezzaluna in un nuovo polo tecnologico e produttivo. Il Comune ha avviato una consultazione preliminare di mercato per individuare gli operatori interessati al progetto e preparare la futura gara per la scelta del socio privato operativo di Treviglio Futura, la società di trasformazione urbana attualmente interamente controllata dall’ente.

Per ora non si tratta ancora di una gara né di una selezione vera e propria. L’amministrazione ha aperto una consultazione preliminare di mercato per verificare l’interesse degli operatori, raccogliere proposte e capire come strutturare un’operazione di queste dimensioni. Il passaggio successivo sarà la predisposizione della procedura pubblica per scegliere uno o più soci privati e affidare alla società, insieme ai partner selezionati, gli interventi di trasformazione urbana.

“Si tratta – spiega Stefano Sonzogni, amministratore unico di Treviglio Futura – di un’operazione molto complessa, per le dimensioni dell’area, i compiti che dovrà assumere il socio privato e il valore potenziale degli investimenti. Per questo abbiamo scelto di avviare una consultazione preliminare di mercato, prevista dal Codice degli appalti, con l’obiettivo di raccogliere indicazioni utili a costruire una gara il più possibile aderente alle esigenze degli operatori. Ci rivolgiamo a una platea ampia, che comprende soggetti con esperienza nello sviluppo immobiliare e nei partenariati pubblico-privati, investitori istituzionali e anche proprietari di terreni nella Mezzaluna. Sarà la successiva procedura pubblica – aggiunge – a definire i requisiti per diventare soci, i compiti da assegnare al partner privato e le condizioni economiche dell’operazione”.

Al centro c’è il Comparto 1 della Mezzaluna, un’area di circa 67,7 ettari tra la strada provinciale 472 e la Strada Provinciale 136, vicina alla stazione ferroviaria, alla Fiera e alla BreBeMi. Il progetto punta a realizzare un Parco tecnico scientifico, produttivo e dei servizi, con una superficie lorda complessiva prevista di 140.350 metri quadrati. L’investimento stimato è ancora indicativo e sarà definito meglio dopo il confronto con il mercato.

La parte più consistente del nuovo insediamento sarà destinata alle attività produttive avanzate, con particolare attenzione ai settori tecnologici, alla ricerca e allo sviluppo: sono previsti 99.950 metri quadrati. Altri 17.200 metri quadrati saranno riservati a uffici e servizi alle imprese, mentre il Masterplan comprende 12mila metri quadrati per alloggi temporanei destinati a ricercatori, studenti e lavoratori e 11.200 metri quadrati per alberghi e strutture ricettive.

Non solo edifici e attività economiche. Il progetto prevede, anche, un boulevard urbano lungo l’asse nord-sud, percorsi ciclopedonali, aree di sosta, collegamenti con il trasporto pubblico e nuovi spazi pubblici. Il comparto comprende sia una porzione già edificata a destinazione produttiva, da rigenerare, sia terreni oggi non urbanizzati e prevalentemente agricoli.

Il Masterplan è stato approvato dal Consiglio comunale il 30 giugno. Ora l’amministrazione vuole capire quali operatori siano disposti a partecipare, quali modelli di collaborazione pubblico-privato possano funzionare e quali condizioni economiche rendano sostenibile l’intervento. La consultazione consentirà inoltre di definire meglio i requisiti e i criteri della futura gara.

“È un’operazione che potenzialmente può segnare un punto di svolta per Treviglio – evidenzia Sonzogni – . Il progetto prevede dotazioni che oggi mancano, come un grande albergo e una residenza temporanea utile per i corsi di formazione e le trasferte di lavoro, oltre a uffici direzionali, spazi per la ricerca e nuovi insediamenti produttivi, anche per le imprese del territorio che vogliono ampliare le proprie attività. L’obiettivo – dice – è aumentare la visibilità e l’attrattività della città, creando un nuovo quartiere capace di coniugare attività economiche e ricerca con un contesto verde e ambientalmente sostenibile”.