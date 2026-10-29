De Ketelaere e Zalewski si caricano l’Atalanta sulle spalle, ma a Firenze finisce 2-2

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Il belga e il polacco sono due delle poche note positive nella serata del Franchi, in cui la Fiorentina ribalta l’iniziale svantaggio prima del pareggio finale di una Dea che continua a non saper vincere e pecca di grossa discontinuità dentro la partita

Un passo avanti, uno indietro. L’Atalanta sciupa un’altra situazione di vantaggio e torna da Firenze con l’ennesima vittoria mancata di un avvio di stagione complicato: si sono tramutate in vittorie solo due delle ultime nove partite, mettendo un mostra una discontinuità lungo i novanta minuti a tratti inquietante per come i passaggi a vuoto si alternano ai momenti positivi. Per portare via il 2-2 in casa della Fiorentina, la Dea si aggrappa a Zalewski e ad un De Ketelaere passato nel giro di una settimana da oggetto misterioso a primo e quasi unico appiglio, di fronte ad un centrocampo sbriciolatosi troppo facilmente nella ripresa e una difesa sempre più sotto pressione a causa degli infortuni, ma che non possono rappresentare un alibi per la quantità di errori e insicurezze, colmate soltanto dalla forza di volontà in mezzo alla confusione tattica di entrambe le squadre.

Le scelte

L’assenza di Bellanova toglie un’altra alternativa ad una difesa falcidiata dagli infortuni, con il recuperato Scalvini che può iniziare soltanto in panchina lasciando spazio ancora ad Obric vicino a Kristensen, con Zappacosta e Bernasconi larghi. La mediana composta da Gaetano ed Ederson è confermata, così come De Ketelaere e Krstovic in verticale in attacco, mentre sulle corsie la scelta è per l’esclusione di Rowe, in panchina vicino (anche) a Samardzic: sono Elmas e Zalewski le scelte di Sarri, che non può contare, tra gli altri, nemmeno su Scamacca, Kessié e Raspadori, con il recupero di Kamaldeen due mesi e mezzo dopo il grave infortunio accusato con lo Schalke.

“Viviamo un momento difficile con tante assenze, ma fisicamente stiamo bene” è l’ottica positiva del tecnico nel pre-partita, di ritorno nella sua terra d’origine per cercare fortune. Il campo ci mette poco o nulla a dargli torto, visto che Kristensen si fa male dopo 87 secondi di gioco toccandosi la coscia destra dopo un normalissimo contrasto. Deve entrare Scalvini, che avrebbe i minuti evidentemente contingentati, ma è costretto agli straordinari contro una Fiorentina che legge le difficoltà nerazzurre e prova a spingere passando soprattutto dalla fascia sinistra, dove Elmas si fa anche ammonire dopo 12 minuti.

L’avvio discretamente scioccante viene rotto da un paio di buoni palloni messi dentro l’area da un De Ketelaere che per quanto possibile prova a caricarsi la squadra sulle spalle alzando il baricentro e spaventando la squadra di Vanoli, che progressivamente perde metri e lascia più campo ad una Dea più convinta nella riaggressione e capace di alzarsi con tempi giusti, dando ritmo ad una partita nella quale le occasioni piovono verso entrambe le porte, soprattutto quando si accende il talento del classe 2007 Mastantuono.

A colpire è l’Atalanta, al 41′ con il primo centro stagionale di De Ketelaere che apre e chiude il triangolo con Zalewski, nato da un ottimo recupero di Gaetano a centrocampo. Non passa neanche un minuto che De Gea deve mettere le mani su un colpo di testa di Krstovic nel cuore dell’area, ispirato ancora dal belga, per evitare il gol subito numero 21 della stagione viola. L’intervallo più lungo del solito di oltre 10 minuti a causa dell’infortunio dell’arbitro La Penna, rilevato dal quarto ufficiale Marinelli, giova più alla Fiorentina che può riordinare le idee e sceglie anche di proporre il ventenne ivoriano Oulaï al posto di Fagioli.

Una punizione procurata dal solito Mastantuono e calciata dallo stesso argentino a millimetri dall’incrocio dei pali mette i brividi a Carnesecchi, facendo da preludio al meritato gol del pari firmato da Njie di testa, raccogliendo un delizioso cross da destra di Jimenez e sfruttando una dormita di Zappacosta, non la prima stagionale. Sarri reagisce inserendo Pasalic (al posto di Gaetano infortunato all’adduttore) e Rowe per dare subito un impulso, ma la risposta del campo ancora una volta è negativa, perché l’atteggiamento maggiormente positivo della Fiorentina porta ad un gol di Joao Mario quasi casuale nella dinamica di un tiro dal limite poco pericoloso e deviato da Obric, ma non per questo meno meritato.

Ci vuole il solito De Ketelaere per propiziare ancora una volta un’azione offensiva che conclude Zalewski con un mezzo slalom individuale più sinistro rasoterra per fare 2-2 in una partita poco logica e tanto istintiva, che si chiude con un mezzo assedio della Fiorentina alla porta di Carnesecchi, che si prodiga in un paio di interventi dei suoi per evitare il peggio (e pure De Gea e portare a casa un punto che è meglio di zero, ma è anche parecchio meno dei tre di cui ci sarebbe stato bisogno.

Fiorentina-Atalanta 2-2

Marcatori: 41′ De Ketelaere, 53′ Njie, 61′ Joao Mario, 74′ Zalewski

Fiorentina (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery, Joao Mario; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono (90′ Gonçalves), Pellegrino (90′ Beto), Njie (69′ Gnonto). A disp. Christensen, Lezzerini, Dodò, Valdepenas, Beldenti, Oulai, Pirro, Mazzeo. All. Vanoli

Atalanta (4-2-3-1): Carnesecchi; Zappacosta, Kristensen (4′ Scalvini), Obric, Bernasconi; Gaetano (57′ Pasalic), Ederson; Elmas (57′ Rowe), De Ketelaere, Zalewski (84′ Kamaldeen); Krstovic. A disp. Sportiello, Sonzogni, Idele, Plaia, Samardzic. All. Sarri

Arbitro: La Penna (dal 46′ Marinelli)

Ammoniti: Elmas (12′), Viery (30′), Pellegrino (51′), Gnonto (75′), Obric (83′) per gioco falloso

Espulsi: –

Recupero tempo: pt 2′, st 3′

Spettatori: 20 mila circa (52 ospiti)

Note: –

I gol

0-1 De Ketelaere (41′) – La Fiorentina perde una palla sanguinosa in uscita con Gaetano che ferma Fagioli, la dà in verticale a De Ketelaere che triangola con Zalewski prima facendolo correre in fascia e poi andando a rimorchio a prendere l’assist dalla sinistra del polacco, ribadendolo in rete con il piattone sinistro sicuro e deciso.

1-1 Njie (53′) – Njie sulla trequarti ha spazio per aprire sulla destra dove sale Jimenez, poi il numero 25 attacca l’area sul secondo palo alle spalle di Zappacosta, venendo pescato dal cross al bacio dello spagnolo: l’ex Torino in tuffo di testa batte Carnesecchi.

2-1 Joao Mario (61′) – Ai 25 metri il terzino portoghese riceve un passaggio da Njie con la difesa schierata, avanza, elude con troppa facilità la sorveglianza di Ederson creandosi lo spazio per calciare col destro dal limite: la conclusione è rasoterra, ma trova la deviazione di Obric che beffa Carnesecchi.

2-2 Zalewski (74′) – De Ketelaere va sul fondo, viene servito in profondità da Zappacosta e poi pesca alle sue spalle il movimento di Zalewski, che entra in area dal lato destro e si crea lo spazio per la conclusione mancina, rasoterra a fil di palo alla sinistra di De Gea, immobile.