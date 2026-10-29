Lite in strada di prima mattina, denunciati due dipendenti irregolari di una ditta di pulizie di Seriate

Uno dei coinvolti era in strada senza una scarpa e con varie lesioni: la segnalazione di una cittadina ha fatto scattare i controlli della polizia locale, che ha accertato l’assenza delle comunicazione di assunzione. Uno dei due è stato trovato privo del titolo di soggiorno idoneo

Seriate. Una lite tra due lavoratori all’esterno di un’azienda ha portato la Polizia locale a scoprire presunte irregolarità nelle assunzioni e nella posizione di soggiorno di alcuni dipendenti di una ditta esterna incaricata dei servizi di pulizia. L’intervento è scattato grazie alla segnalazione di una cittadina, che ha notato in strada una persona ferita e visibilmente scossa. La donna ha riferito della presenza di un uomo di origine sudamericana, senza una scarpa e con lesioni al volto e alle mani.

Gli agenti, intervenuti sul posto, hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’accaduto, raccogliendo le testimonianze e visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza dell’azienda. Dalle verifiche è emerso che poco prima delle 8.30 due lavoratori di origine sudamericana erano stati coinvolti in una violenta colluttazione all’esterno dello stabilimento, durante la quale si sarebbero colpiti reciprocamente anche con alcune attrezzature utilizzate per le pulizie. Gli approfondimenti della Polizia locale si sono quindi estesi alla posizione lavorativa dei due uomini, entrambi impiegati da una ditta esterna alla quale l’azienda aveva affidato il servizio di pulizia. Consultando le banche dati ufficiali, gli agenti hanno riscontrato l’assenza delle comunicazioni obbligatorie di assunzione, le cosiddette Unilav, facendo emergere possibili situazioni di lavoro irregolare. Nei confronti della ditta sono state quindi avviate le conseguenti contestazioni amministrative.

Ulteriori accertamenti hanno riguardato i documenti di soggiorno dei due lavoratori, che al momento del controllo non avrebbero esibito gli originali richiesti. Uno di loro sarebbe inoltre risultato privo di un titolo di soggiorno idoneo allo svolgimento di attività lavorativa in Italia. La circostanza ha portato ad approfondire anche la posizione della società appaltatrice, in relazione a possibili responsabilità penali connesse all’impiego di cittadini stranieri in condizioni di irregolarità. Gli accertamenti si sono conclusi con la denuncia in stato di libertà delle persone coinvolte e la trasmissione degli atti all’Autorità giudiziaria, alla quale spetteranno le valutazioni sulle ipotesi di reato emerse. La Polizia locale ha inoltre inviato una segnalazione all’Ispettorato del Lavoro di Bergamo per gli ulteriori controlli di competenza.