JobsAcademy, il 4 novembre sciopero e presidio: i docenti non riprenderanno le lezioni senza gli stipendi arretrati

Dopo mesi di mancati pagamenti, rinvii e incertezze sul futuro della Fondazione, la situazione resta irrisolta. I docenti hanno continuato a garantire le lezioni senza ricevere quanto dovuto, accumulando crediti che in alcuni casi raggiungono decine di migliaia di euro

Il 4 novembre, giorno in cui è programmata la ripresa delle lezioni di JobsAcademy, i docenti saranno in sciopero e in presidio davanti alla sede della Fondazione a San Paolo d’Argon. I lavoratori hanno deciso di non riprendere l’attività didattica fino a quando non riceveranno i compensi arretrati, che in molti casi mancano da anni.

Dopo mesi di mancati pagamenti, rinvii e incertezze sul futuro della Fondazione, la situazione resta irrisolta. I docenti hanno continuato a garantire le lezioni senza ricevere quanto dovuto, accumulando crediti che in alcuni casi raggiungono decine di migliaia di euro. Una condizione che non può più essere sostenuta e che rischia di compromettere ulteriormente la continuità didattica per gli studenti.

“La disponibilità e il senso di responsabilità dei docenti hanno permesso di portare avanti le attività formative per mesi, nonostante i mancati pagamenti – dichiarano Francesco Chiesa, segretario generale di NiDiL CGIL Bergamo, e Diego Lodetti di FP CGIL Bergamo –. Ma non si può pretendere che le persone continuino a lavorare gratuitamente. Il 4 novembre è prevista la ripresa delle lezioni, ma senza il pagamento degli arretrati i docenti non torneranno in aula. Non è una scelta presa a cuor leggero: chi insegna vuole continuare a farlo, ma ha diritto a essere pagato”.

La mobilitazione arriva dopo le lezioni in piazza organizzate il 21 ottobre, durante l’Open Day della Fondazione, quando studenti e docenti avevano chiesto insieme garanzie sulla prosecuzione dei corsi e sul pagamento dei compensi.

Il 2 novembre è previsto un incontro tra la CGIL e Simona Tironi, assessora all’Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia, dal quale il sindacato si aspetta riscontri concreti sia per i lavoratori sia per gli studenti, che continuano a vivere nell’incertezza sulla conclusione dei propri percorsi formativi.

“Ci auguriamo che dall’incontro con l’assessora Tironi possano arrivare risposte positive e soluzioni praticabili – proseguono Chiesa e Lodetti –. Serve chiarezza sul futuro della Fondazione, sul pagamento degli arretrati e sulle garanzie per gli studenti. Non vogliamo che la formazione si fermi, ma non possiamo nemmeno accettare che la sua continuità venga garantita a spese di chi lavora”.