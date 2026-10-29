Atalanta, è quasi follia: Kristensen si fa male alla coscia dopo 87 secondi di gioco
Il danese si ferma per un problema muscolare alla gamba destra a seguito di un tackle: Scalvini, a sua volta appena rientrato, deve sostituirlo dopo neanche 4 minuti
Ormai la situazione infortuni in casa Atalanta sta assumendo contorni grotteschi. Dopo i gol-lampo subiti, ora ci si mettono anche gli infortuni-lampo: Thomas Kristensen nel match sul campo della Fiorentina si è fatto male dopo 87 secondi di gioco, neanche un minuto e mezzo, ed è stato costretto a chiedere il cambio.
Il difensore danese si è fermato a seguito di un normalissimo contrasto di gioco nella sua area, accusando un problema evidentemente muscolare alla coscia destra, patito dopo aver controllato la palla facendo un movimento apparentemente normale.
Di normale però in questo momento nella Dea per quanto riguarda la condizione fisica c’è veramente poco: si tratta dell’ennesimo infortunio in una difesa che ha già ai box Bellanova, Hien, Kossounou e Kolasinac.
Al posto del danese è stato costretto ad entrare Giorgio Scalvini, appena rientrato anche lui da un infortunio muscolare, senza avere evidentemente i novanta minuti nelle gambe per ovvie ragioni: è dovuto entrare al 4′ per colmare il vuoto lasciato dall’ennesimo infortunio di un momento che sfiora la follia.