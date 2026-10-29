Atalanta, è quasi follia: Kristensen si fa male alla coscia dopo 87 secondi di gioco

Ormai la situazione infortuni in casa Atalanta sta assumendo contorni grotteschi. Dopo i gol-lampo subiti, ora ci si mettono anche gli infortuni-lampo: Thomas Kristensen nel match sul campo della Fiorentina si è fatto male dopo 87 secondi di gioco, neanche un minuto e mezzo, ed è stato costretto a chiedere il cambio.