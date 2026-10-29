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Il week-end al cinema: da “Dio ride” a “Ice Cream Man”

29 ottobre 2026 | 07:00
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di Paolo Ghisleni

Paolo Ghisleni

Il week-end al cinema: da “Dio ride” a “Ice Cream Man”
Dio ride - Foto film Uci

Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi nel week-end

Arriva al cinema “Dio ride”. Il film, che approda nelle sale giovedì 29 ottobre, nel cast annovera Pierfrancesco Favino e Silvio Orlando.

Da annotare, inoltre, che “Fast & Furious” celebra il suo 25° anniversario con il ritorno del primo iconico capitolo della saga al cinema e per Halloween viene proposto “Dracula” in versione restaurata in 4K.

Altra novità sul grande schermo è costituita dall’horror “Ice Cream Man”: nella cittadina di Bayleen Bay, un misterioso gelataio di nome Jonathan Smiley distribuisce dolci che scatenano una follia omicida nei bambini, gettando il paese nel caos.

In cartellone, poi, non mancano i titoli del momento come “It Ends”, “Ozzy & Black Sabbath: Back To The Beginning”, “Shaun Vita da pecora – Operazione Z.U.C.C.A”, “Clayface”, “Ragione e sentimento”, “Heart of the Beast”, “L’estranea”, “Coyote vs Acme” e “Primetime”.

Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi nel week-end.

GIOVEDI’ 29 OTTOBRE

CAPITOL MULTISALA a Bergamo
I film al Cinema Capitol

CINEMA CONCA VERDE  a Bergamo
I film al Cinema Conca Verde

CINEMA TEATRO DEL BORGO
I film al Cinema Teatro del Borgo a Bergamo

AUDITORIUM, CULT! a Bergamo
I film all’Auditorium, Cult! a Bergamo

SALA DELL’OROLOGIO, CULT! a Bergamo
I film alla Sala dell’Orologio, Cult! a Bergamo

LO SCHERMO BIANCO a Bergamo
I film a Lo Schermo Bianco a Bergamo

CINETEATRO LOTTAGONO  a Bergamo
I film al Cineteatro Lottagono a Bergamo

UCI CINEMAS a Orio al Serio
I film all’Uci Cinemas di Orio

CINEMA NOTORIOUS a Curno
I film al Cinema Notorious

CINEMA ARCADIA a Stezzano
I film al Cinema Arcadia di Stezzano

CINEMA STARPLEX a Romano di Lombardia
I film al Cinema Starplex a Romano di Lombardia

SPAZIO ANTEO CINEMA a Treviglio
I film allo Spazio Cinema Anteo di Treviglio

VENERDI’ 30 OTTOBRE

CAPITOL MULTISALA a Bergamo
I film al Cinema Capitol

CINEMA CONCA VERDE  a Bergamo
I film al Cinema Conca Verde

CINEMA TEATRO DEL BORGO
I film al Cinema Teatro del Borgo a Bergamo

AUDITORIUM, CULT! a Bergamo
I film all’Auditorium, Cult! a Bergamo

LO SCHERMO BIANCO a Bergamo
I film a Lo Schermo Bianco a Bergamo

CINETEATRO LOTTAGONO  a Bergamo
I film al Cineteatro Lottagono a Bergamo

UCI CINEMAS a Orio al Serio
I film all’Uci Cinemas di Orio

CINEMA NOTORIOUS a Curno
I film al Cinema Notorious

CINEMA ARCADIA a Stezzano
I film al Cinema Arcadia di Stezzano

CINEMA STARPLEX a Romano di Lombardia
I film al Cinema Starplex a Romano di Lombardia

SPAZIO ANTEO CINEMA a Treviglio
I film allo Spazio Cinema Anteo di Treviglio

CINEMA IRIDE-VEGA a Costa Volpino
I film al Cinema Iride-Vega a Costa Volpino

CINE-TEATRO SORRISO a Gorle
I film al Cine-Teatro Sorriso a Gorle

SABATO 31 OTTOBRE

CAPITOL MULTISALA a Bergamo
I film al Cinema Capitol

CINEMA CONCA VERDE  a Bergamo
I film al Cinema Conca Verde

CINEMA TEATRO DEL BORGO
I film al Cinema Teatro del Borgo a Bergamo

AUDITORIUM, CULT! a Bergamo
I film all’Auditorium, Cult! a Bergamo

SALA DELL’OROLOGIO, CULT! a Bergamo
I film alla Sala dell’Orologio, Cult! a Bergamo

LO SCHERMO BIANCO a Bergamo
I film a Lo Schermo Bianco a Bergamo

CINETEATRO LOTTAGONO  a Bergamo
I film al Cineteatro Lottagono a Bergamo

UCI CINEMAS a Orio al Serio
I film all’Uci Cinemas di Orio

CINEMA NOTORIOUS a Curno
I film al Cinema Notorious

CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate
I film al Cineteatro Gavazzeni di Seriate

CINEMA ARCADIA a Stezzano
I film al Cinema Arcadia di Stezzano

CINEMA STARPLEX a Romano di Lombardia
I film al Cinema Starplex a Romano di Lombardia

SPAZIO ANTEO CINEMA a Treviglio
I film allo Spazio Cinema Anteo di Treviglio

CINEMA IRIDE-VEGA a Costa Volpino
I film al Cinema Iride-Vega a Costa Volpino

CINE-TEATRO SORRISO a Gorle
I film al Cine-Teatro Sorriso a Gorle

DOMENICA 1° NOVEMBRE

CAPITOL MULTISALA a Bergamo
I film al Cinema Capitol

CINEMA CONCA VERDE  a Bergamo
I film al Cinema Conca Verde

CINEMA TEATRO DEL BORGO
I film al Cinema Teatro del Borgo a Bergamo

AUDITORIUM, CULT! a Bergamo
I film all’Auditorium, Cult! a Bergamo

SALA DELL’OROLOGIO, CULT! a Bergamo
I film alla Sala dell’Orologio, Cult! a Bergamo

LO SCHERMO BIANCO a Bergamo
I film a Lo Schermo Bianco a Bergamo

CINETEATRO LOTTAGONO  a Bergamo
I film al Cineteatro Lottagono a Bergamo

UCI CINEMAS a Orio al Serio
I film all’Uci Cinemas di Orio

CINEMA NOTORIOUS a Curno
I film al Cinema Notorious

CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate
I film al Cineteatro Gavazzeni di Seriate

CINEMA ARCADIA a Stezzano
I film al Cinema Arcadia di Stezzano

CINEMA STARPLEX a Romano di Lombardia
I film al Cinema Starplex a Romano di Lombardia

SPAZIO ANTEO CINEMA a Treviglio
I film allo Spazio Cinema Anteo di Treviglio

CINEMA IRIDE-VEGA a Costa Volpino
I film al Cinema Iride-Vega a Costa Volpino

CINE-TEATRO SORRISO a Gorle
I film al Cine-Teatro Sorriso a Gorle

 

Dio ride – Foto film Uci