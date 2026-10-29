Il cartellone|
Il week-end al cinema: da “Dio ride” a “Ice Cream Man”
Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi nel week-end
Arriva al cinema “Dio ride”. Il film, che approda nelle sale giovedì 29 ottobre, nel cast annovera Pierfrancesco Favino e Silvio Orlando.
Da annotare, inoltre, che “Fast & Furious” celebra il suo 25° anniversario con il ritorno del primo iconico capitolo della saga al cinema e per Halloween viene proposto “Dracula” in versione restaurata in 4K.
Altra novità sul grande schermo è costituita dall’horror “Ice Cream Man”: nella cittadina di Bayleen Bay, un misterioso gelataio di nome Jonathan Smiley distribuisce dolci che scatenano una follia omicida nei bambini, gettando il paese nel caos.
In cartellone, poi, non mancano i titoli del momento come “It Ends”, “Ozzy & Black Sabbath: Back To The Beginning”, “Shaun Vita da pecora – Operazione Z.U.C.C.A”, “Clayface”, “Ragione e sentimento”, “Heart of the Beast”, “L’estranea”, “Coyote vs Acme” e “Primetime”.
Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi nel week-end.
GIOVEDI’ 29 OTTOBRE
VENERDI’ 30 OTTOBRE
SABATO 31 OTTOBRE
CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate
I film al Cineteatro Gavazzeni di Seriate
DOMENICA 1° NOVEMBRE
CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate
I film al Cineteatro Gavazzeni di Seriate
Dio ride – Foto film Uci