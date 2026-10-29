HServizi si allarga: San Pellegrino Terme e Curno verso l’ingresso nella holding pubblica

Sotto il Monte . HServizi amplia il proprio raggio d’azione e si prepara ad accogliere due nuovi Comuni nel progetto societario. San Pellegrino Terme e Curno hanno infatti avviato il percorso per entrare nell’azionariato di Unica Servizi, la holding pubblica che controlla HServizi, con l’obiettivo di affidare alla società la gestione di nuovi servizi attraverso il modello dell’in house providing.

Per San Pellegrino Terme il percorso è già stato formalizzato. Il Consiglio comunale, con una deliberazione approvata all’unanimità il 15 ottobre, ha dato il via libera all’acquisizione di una partecipazione in Unica Servizi e all’affidamento a HServizi della gestione della piscina vallare di via Pregalleno. L’incarico avrà una durata iniziale di un anno, con la possibilità di proseguire per altri quattro, subordinatamente alla verifica dei risultati raggiunti.