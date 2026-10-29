Gli accordi|
HServizi si allarga: San Pellegrino Terme e Curno verso l’ingresso nella holding pubblica
Il Comune termale ha già approvato l’acquisizione di una quota di Unica Servizi e l’affidamento della piscina vallare. A Curno la collaborazione riguarderà la manutenzione degli edifici comunali
Sotto il Monte. HServizi amplia il proprio raggio d’azione e si prepara ad accogliere due nuovi Comuni nel progetto societario. San Pellegrino Terme e Curno hanno infatti avviato il percorso per entrare nell’azionariato di Unica Servizi, la holding pubblica che controlla HServizi, con l’obiettivo di affidare alla società la gestione di nuovi servizi attraverso il modello dell’in house providing.
Per San Pellegrino Terme il percorso è già stato formalizzato. Il Consiglio comunale, con una deliberazione approvata all’unanimità il 15 ottobre, ha dato il via libera all’acquisizione di una partecipazione in Unica Servizi e all’affidamento a HServizi della gestione della piscina vallare di via Pregalleno. L’incarico avrà una durata iniziale di un anno, con la possibilità di proseguire per altri quattro, subordinatamente alla verifica dei risultati raggiunti.
A Curno, invece, la collaborazione riguarderà la manutenzione degli edifici comunali attraverso il modello del global service, che permette di organizzare in modo integrato gli interventi sul patrimonio pubblico. L’obiettivo è razionalizzare la gestione e rendere più efficiente la manutenzione degli immobili.
“Vogliamo accompagnare l’ampliamento delle attività con un’organizzazione solida, capace di garantire servizi di qualità e, al tempo stesso, sempre più convenienti ed efficaci – dichiara Gianfranco Masper, neoeletto presidente del Consiglio di gestione di Unica Servizi -. L’ingresso di nuovi Comuni permette di valorizzare le professionalità già presenti, rafforzare la struttura operativa e creare le condizioni per conseguire economie di scala a beneficio dell’intera compagine pubblica”.