Trasporti|
Gianni Scarfone entra nel cda di Atm: confermata la nomina dell’ad di Teb
L’assemblea degli azionisti dell’azienda milanese ha ufficializzato l’ingresso del manager alla guida della società che gestisce la rete tranviaria di Bergamo
Gianni Scarfone, amministratore delegato di Teb, entra nel consiglio di amministrazione di Atm, l’azienda che gestisce il trasporto pubblico a Milano. La nomina del manager bergamasco è stata confermata dall’assemblea degli azionisti della società milanese, riunita alla presenza dell’assessora alla Mobilità del Comune di Milano, Arianna Censi.
Scarfone è alla guida di Teb, la società che gestisce la rete tranviaria di Bergamo e provincia. Il nuovo incarico gli consentirà di mettere a disposizione di Atm l’esperienza maturata nel settore dei trasporti pubblici, nella gestione dei servizi e nella promozione della mobilità sostenibile. Nel corso della sua carriera, Scarfone ha ricoperto diversi ruoli dirigenziali, tra cui quelli di presidente, amministratore delegato e direttore generale, in società attive nei trasporti e nella mobilità integrata, anche a partecipazione pubblica. Atm, il cui azionista unico è il Comune di Milano, gestisce il trasporto pubblico del capoluogo lombardo e di parte dell’area metropolitana.