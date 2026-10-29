Gianni Scarfone entra nel cda di Atm: confermata la nomina dell’ad di Teb

Scarfone è alla guida di Teb, la società che gestisce la rete tranviaria di Bergamo e provincia. Il nuovo incarico gli consentirà di mettere a disposizione di Atm l’esperienza maturata nel settore dei trasporti pubblici, nella gestione dei servizi e nella promozione della mobilità sostenibile. Nel corso della sua carriera, Scarfone ha ricoperto diversi ruoli dirigenziali, tra cui quelli di presidente, amministratore delegato e direttore generale, in società attive nei trasporti e nella mobilità integrata, anche a partecipazione pubblica. Atm, il cui azionista unico è il Comune di Milano, gestisce il trasporto pubblico del capoluogo lombardo e di parte dell’area metropolitana.