Furti in tabaccherie e sale slot, 8 arresti: un deposito della banda scoperto a Verdello

C’era anche un garage a Verdello tra i luoghi utilizzati dalla banda accusata di aver messo a segno una serie di furti in tabaccherie e sale slot tra le province di Bergamo, Lecco, Milano e Monza Brianza. Il locale sarebbe stato utilizzato come deposito temporaneo della merce rubata, prima del suo trasferimento e della successiva rivendita.

L’operazione dei carabinieri del comando provinciale di Lecco ha portato all’esecuzione di misure cautelari nei confronti di 12 persone: sei sono state condotte in carcere, due sono finite agli arresti domiciliari e per altre quattro è stato disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Per una di queste ultime è stato previsto anche il divieto di dimora in Lombardia. Al momento dell’operazione, tre persone risultavano ancora da rintracciare. Gli indagati, di nazionalità italiana e romena, sono accusati, a vario titolo, di far parte di un’associazione per delinquere finalizzata ai furti in tabaccherie e sale slot e alla ricettazione.

L’inchiesta, coordinata dalla Procura di Lecco, è cominciata dopo il furto commesso nella notte tra il 6 e il 7 marzo 2025 al bar tabacchi Stella di Monticello Brianza. Da quel primo episodio, attraverso pedinamenti e servizi di osservazione, i militari sono riusciti a ricostruire una rete organizzata che avrebbe operato con compiti distinti, dalla commissione dei colpi alla gestione e alla rivendita della merce sottratta. In totale, gli investigatori hanno ricostruito 12 furti nelle quattro province lombarde, di cui uno a Cologno al Serio. Secondo quanto emerso dalle indagini, il garage individuato a Verdello veniva utilizzato per custodire temporaneamente la refurtiva subito dopo i colpi.