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Fiorentina-Atalanta, le formazioni ufficiali: Zalewski ed Elmas sulle corsie

29 ottobre 2026 | 19:54
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di Giorgio Dusi

Giorgio Dusi

Fiorentina-Atalanta, le formazioni ufficiali: Zalewski ed Elmas sulle corsie
Foto Andrei Eduard Huiala

De Ketelaere sulla trequarti, in difesa confermato Obric con Krstovic. Nella viola c’è l’ex Brescianini da titolare

Maurizio Sarri per la partita in trasferta contro la Fiorentina prosegue sulla linea del 4-2-3-1 per la sua Atalanta, confermando Krstovic da punta e De Ketelaere alle sue spalle, mentre la sorpresa nelle formazioni ufficiali è la presenza di Zalewski con Elmas sulle corsie e la panchina di Rowe.

In difesa scelte obbligate con il rientrante Scalvini solo in panchina, mentre in mediana avanti con la coppia composta da Gaetano ed Ederson: inizia dalla panchina Pasalic. Vanoli punta su Pellegrino in attacco e conferma a centrocampo l’ex nerazzurro Brescianini.

Fonte: Atalanta su Arena Rete

Fiorentina-Atalanta, le formazioni ufficiali

Fiorentina (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery, Joao Mario; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie. All. Vanoli

A disp. Christensen, Lezzerini, Dodò, Valdepenas, Beldenti, Oulai, Pirro, Gonçalves, Mazzeo, Gnonto, Beto

Atalanta (4-2-3-1): Carnesecchi; Zappacosta, Kristensen, Obric, Bernasconi; Gaetano, Ederson; Zalewski, De Ketelaere, Elmas; Krstovic. All. Sarri

A disp. Sportiello, Sonzogni, Idele, Scalvini, Plaia, Pasalic, Samardzic, Rowe, Kamaldeen