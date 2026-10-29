Fiorentina-Atalanta, le formazioni ufficiali: Zalewski ed Elmas sulle corsie

Maurizio Sarri per la partita in trasferta contro la Fiorentina prosegue sulla linea del 4-2-3-1 per la sua Atalanta, confermando Krstovic da punta e De Ketelaere alle sue spalle, mentre la sorpresa nelle formazioni ufficiali è la presenza di Zalewski con Elmas sulle corsie e la panchina di Rowe.