Flora Canto a Seriate con “Me la canto e me la sogno”

Una serata all’insegna del sorriso e dell’autoironia con Flora Canto, protagonista mercoledì 28 ottobre al cine-teatro Gavazzeni di Seriate con il suo one woman show Me la canto e me la sogno.

Già apprezzata dal pubblico a teatro, in televisione e in radio, l’artista ha portato in scena uno spettacolo che invita a non prendersi troppo sul serio, tra racconti, ironia e momenti di intrattenimento.