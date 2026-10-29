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Flora Canto a Seriate con “Me la canto e me la sogno”
29 ottobre 2026 | 08:09
Al cine-teatro Gavazzeni uno spettacolo all’insegna dell’ironia e della leggerezza, con protagonista l’attrice e conduttrice
Una serata all’insegna del sorriso e dell’autoironia con Flora Canto, protagonista mercoledì 28 ottobre al cine-teatro Gavazzeni di Seriate con il suo one woman show Me la canto e me la sogno.
Già apprezzata dal pubblico a teatro, in televisione e in radio, l’artista ha portato in scena uno spettacolo che invita a non prendersi troppo sul serio, tra racconti, ironia e momenti di intrattenimento.
Per Flora Canto, al debutto in terra bergamasca, un’occasione per incontrare il pubblico attraverso uno show che mette al centro la spontaneità e la voglia di ridere, anche di sé stessi.