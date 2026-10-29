Fiera Campionaria, Omaggio a Celentano e cineforum: cosa fare stasera a Bergamo e provincia

La Fiera Campionaria alla Promoberg, lo spettacolo “Pino e gli Anticorpi” a Colognola, il cineforum a Nembro, “Il ragazzo della via Gluck – Omaggio ad Adriano Celentano” al cineteatro Gavazzeni di Seriate e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di giovedì 29 ottobre.

Ecco gli appuntamenti.

BERGAMO

Dal 29 ottobre al 1° novembre alla Promoberg si terrà la “Fiera campionaria”. Da oltre quarant’anni questo appuntamento mette in vetrina la più ampia gamma e il meglio dei settori del commercio e dei servizi, proponendosi come l’evento multisettoriale della città.

Orari:

Giovedì 29 dalle 15 alle 23

Venerdì 30 ottobre dalle 10 alle 23

Sabato 31 ottobre dalle 10 alle 23

Domenica 1° novembre dalle 10 alle 20.

Stasera alle 20.45 alla Chiesa di San Fermo, a Bergamo, si terrà un incontro dal titolo “Gesù: la Promessa Compiuta”. Interviene Luca Mazzinghi, presbitero della chiesa fiorentina, professore ordinario alla Pontificia Università Gregoriana dove insegna esegesi dell’Antico Testamento.

L’iniziativa rientra nel programma di “Molte fedi sotto lo stesso cielo”.

Ingresso libero, prenotazione online.

Stasera alle 21 al Cineteatro Colognola a Bergamo andrà in scena “Pino e gli I.A.nticorpi”. L’Intelligenza artificiale ci ruberà il lavoro? (prima dovremmo trovarlo) Smetteremo di pensare perché lo farà lei al posto nostro? (mai iniziato) Prenderà il controllo e scatenerà guerre nel mondo per controllare le risorse energetiche? (stiamo andando benissimo da soli) Fedeli al motto “se non puoi combatterli, unisciti a loro” ecco Pino e gli I.A.nticorpi — uno spettacolo che parla di stupidità naturale scritto con l’ausilio dell’intelligenza artificiale, dove gli scombinati personaggi frutto della follia positiva del duo comico sardo la incontrano e ci si scontrano in scena.

PROVINCIA

Oggi alle 15.30 e alle 21 al Cineteatro San Filippo Neri di Nembro verrà proposta la visione del film “Il bene comune”.

L’iniziativa rientra nel programma della rassegna “Cineforum Nembro 2026”.

Stasera alle 20.30 al Teatro Gavazzeni di Seriate andrà in scena “Il ragazzo della via Gluck”. Il grande omaggio live ad Adriano Celentano.

Una serata coinvolgente tra musica dal vivo, immagini e le canzoni che hanno fatto la storia: Azzurro, 24.000 baci, L’emozione non ha voce, Il tempo se ne va, Il ragazzo della via Gluck…e molti altri successi indimenticabili.

Stasera alle 20.45, al Museo Civico G. Bellini di Sarnico, si terrà un nuovo appuntamento con le Conversazioni sull’Arte a cura del professor Giuseppe Fusari. Un ciclo di incontri guidati per approfondire temi, protagonisti e curiosità della storia dell’arte attraverso un linguaggio accessibile e coinvolgente.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Stasera alle 20.45 alla Biblioteca “Rita Levi-Montalcini” di Dalmine si terrà “Storie dal carcere”, Letture a cura del Circolo dei Narratori della Biblioteca di Dalmine. Con la partecipazione di: Adriana Lorenzi, scrittrice e curatrice del laboratorio di scrittura alla Casa Circondariale “Resmini” di Bergamo

Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria.

Stasera alle 20:30 al Centro Civico Culturale di Lovere l’Associazione Amici del Museo di Scienze Naturali invita alla conferenza dedicata alle nuove frontiere della ricerca archeologica tramite le tecnologie digitali. L’ingresso è libero e gratuito.

Nel corso della serata, curata dall’archeologa Marisa Tengattini, si approfondirà la ricostruzione del paesaggio archeologico all’interno di aree boscate grazie all’impiego di avanzate mappe digitali del terreno.