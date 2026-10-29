Donne, famiglie, giovani: Fondazione della Comunità Bergamasca presenta i risultati di tre anni di coprogettazione nella lotta alle povertà

Al Daste il secondo incontro della rassegna ‘Orizzonte Comunità’, ospite il vescovo di Bergamo Francesco Beschi: “La condizione umana è povera e fragile, ed è un’opportunità: il prendersi cura gli uni degli altri diventa la nostra grande risorsa”

Bergamo. Tre anni di lavoro condiviso, tre progetti e un metodo da non disperdere. È il senso della mattinata di mercoledì 28 ottobre al Daste, secondo appuntamento di ‘Orizzonte Comunità’, la rassegna promossa da Fondazione della Comunità Bergamasca. È stata l’occasione per presentare i risultati della coprogettazione contro le povertà avviata nel 2023 grazie al sostegno di Fondazione Cariplo, Fondazione Peppino Vismara e il Fondo di Beneficenza Intesa Sanpaolo, con circa 700mila euro le risorse messe a disposizione. In campo un modo diverso di lavorare: istituzioni, servizi, Terzo settore, formazione e imprese si sono riunite attorno allo stesso tavolo, avviando un percorso comune di valutazione, condividendo strumenti ed esperienze, facendo così nascere una vera e propria “comunità di pratica”.

Da qui sono nati tre progetti: W.O.W. – Women Orientation and Work ha accompagnato 106 donne in condizioni di fragilità, con 49 tirocini e 36 assunzioni. “Per ciascuna donna – spiega Cristina Offredi de Il Solco Città Aperta, capofila dell’iniziativa – il progetto è stato un modo per rimettersi in gioco, ridarsi delle opportunità e avere più fiducia in se stessa”. Comunità 4×4 – Fare quadrato per far quadrare i conti ha raggiunto 206 persone e famiglie in sette Ambiti delle valli bergamasche, dove la mobilità è spesso il primo ostacolo al lavoro: 26 le patenti conseguite.

“Dire di essere in una situazione di povertà non è una cosa che “si mette in piazza” – osserva don Marco Perrucchini del Patronato San Vincenzo, capofila del progetto –, perciò in questo progetto è stato preziosissimo intercettare i bisogni in modo informale”. Orizzonti Futuri ha incontrato 98 giovani tra i 18 e i 35 anni, costruendo 82 progetti personali attorno ad un appartamento condiviso in città. «I ragazzi lo hanno descritto come un luogo sicuro, come una casa – racconta Laura Rocchetti Albani di Opera Bonomelli, capofila –. Finalmente qualche adulto è riuscito a restituire loro uno spazio da cui guardare al futuro”.

Lo sguardo si è poi allargato, con il dialogo tra il vicepresidente della Fondazione Giuseppe Guerini e il vescovo di Bergamo, mons. Francesco Beschi. “I poveri sono come uno specchio: ci ricordano le povertà che ci appartengono – ha detto mons. Beschi – La condizione umana è inevitabilmente povera e fragile. Siamo mortali, come tutti gli esseri viventi, solo che noi lo sappiamo. È, quella umana, una condizione che rivela un’opportunità: quella di costruire un’umanità diversa, solidale, e il prendersi cura gli uni degli altri diventa la nostra grande risorsa”. Citando un passaggio dell’enciclica “Magnifica Humanitas” di Papa Leone XIV , si è detto d’accordo sul fatto che “Edificare nel bene significa accettare il limite e la fragilità dell’umanità senza considerarli un errore da correggere». Accanto alla povertà legata al lavoro, mons. Beschi ha indicato forme meno visibili, di natura esistenziale e relazionale: “la povertà educativa, la solitudine, le dipendenze, a partire dalla ludopatia, la povertà di legami e di partecipazione sociale, di cui c’è molto bisogno. Insomma, la povertà non è solo una questione di reddito”, ha sottolineato, invitando a riconoscere in tempo, e nei modi adeguati, i segnali di un disagio “prima che si trasformi in marginalità”.