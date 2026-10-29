Brignano, 3B Latte amplia lo stabilimento: 2.600 metri quadrati in più

La giunta approva definitivamente il piano per il caseificio di via Cologno. Previsti quasi 500mila euro tra contributi, oneri e regolarizzazioni a favore del Comune

Brignano Gera d’Adda. Nuovi spazi per la maturazione dei prodotti, magazzini, celle frigorifere e aree per le spedizioni. 3B Latte potrà ampliare il proprio stabilimento di via Cologno 10 con un intervento da 2.636,25 metri quadrati di superficie lorda. La giunta comunale ha approvato definitivamente il piano attuativo nella seduta del 21 ottobre, completando l’iter urbanistico avviato a settembre.

Con l’ampliamento, la superficie lorda complessiva del comparto raggiungerà 8.917,34 metri quadrati, rimanendo al di sotto del limite massimo di 9mila previsto dal Piano di governo del territorio. Il nuovo edificio sarà destinato alle attività di maturazione e stoccaggio, ai magazzini, alle celle frigorifere, alle spedizioni e ai locali di servizio.

“Parliamo – spiega il vicesindaco Stefano Biffi – di un’azienda storicamente radicata nel nostro territorio, che ha deciso di continuare a investire qui, con un progetto di ampliamento che porta con sé prospettive occupazionali, riqualificazione di un’area e interventi di mitigazione ambientale”.

Biffi, poi, sottolinea anche il confronto con il Comitato della Bruciata, in particolare sulle problematiche legate al rumore. “Un confronto importante, perché crediamo che lo sviluppo delle attività produttive debba accompagnarsi all’ascolto di chi vive quotidianamente il territorio”.

L’intervento comporterà entrate complessive per 490.313,92 euro a favore del Comune, tra contributi di costruzione, maggiorazione ambientale, monetizzazione degli oneri viabilistici e regolarizzazione di una cella frigorifera esistente. La voce più consistente riguarda proprio la viabilità. Invece di realizzare direttamente le opere di adeguamento di via Cologno, la società verserà 242.143,97 euro al Comune, che ha stabilito di non avere interesse a richiedere l’esecuzione diretta dei lavori da parte del privato.

Nel conto rientrano anche 188.887,31 euro di contributo di costruzione ordinario, 9.444,37 euro di maggiorazione ambientale, 47.190,93 euro per la regolarizzazione della cella frigorifera esistente e 2.647,34 euro per il conguaglio relativo all’occupazione di suolo pubblico. Le somme relative alla monetizzazione della strada, alla regolarizzazione della cella frigorifera e al conguaglio per l’occupazione del suolo pubblico dovranno essere versate in un’unica soluzione alla firma della convenzione urbanistica tra la società e il Comune.

Il piano prevede anche specifiche prescrizioni ambientali: l’ampliamento dovrà infatti rispettare l’obbligo di realizzare fasce boscate di filtro profonde almeno 10 metri sui lati sud e ovest dell’area, oltre alle disposizioni in materia di invarianza idraulica e idrologica.