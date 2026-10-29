Bergamo, vietato il corteo degli studenti: autorizzato solo il presidio statico

Venerdì 30 ottobre doppia mobilitazione contro carovita, tagli all’istruzione e riarmo: Sinistra Italiana contesta la decisione della Questura. Nel pomeriggio la sfilata dell’Unione Sindacale di Base, per la quale sono previste limitazioni su volti coperti e oggetti potenzialmente offensivi

Bergamo. Due piazze, due modi di protestare. Venerdì 30 ottobre la città vivrà una giornata di mobilitazione contro il carovita, per il diritto allo studio e per chiedere più risorse ai servizi sociali anziché alle spese militari. Al mattino scenderanno in strada gli studenti, nel pomeriggio il sindacalismo di base, nel giorno dello sciopero generale. A cambiare la forma di entrambe le iniziative sono però le prescrizioni della Questura. Il primo stop riguarda i giovani. Da via Noli è arrivato il divieto di corteo per la manifestazione annunciata dall’Unione degli Studenti con ritrovo alle 9 nel piazzale della stazione: niente sfilata per le vie della città, gli organizzatori dovranno accontentarsi di un presidio statico.

Una scelta che ha subito acceso la reazione di Sinistra Italiana Bergamo. In un comunicato diffuso giovedì 29 ottobre, Alfredo Di Sirio ed Elisabetta Maffioletti la definiscono “miope e pericolosa” e ne chiedono la revoca. “Gli studenti chiedono da mesi di essere ascoltati su diritto allo studio, contro il carovita e guerra, ma la risposta delle istituzioni è la repressione”, scrivono. Nel mirino dei firmatari anche i controlli preventivi, compresi quelli che riguarderebbero i minorenni. Da qui l’invito a partiti, istituzioni locali e associazioni a prendere posizione contro il divieto. “Impedire ai giovani di scendere in piazza significa soffocare la partecipazione e spingere la protesta verso lo scontro”, sostengono, annunciando il proprio sostegno agli studenti.

Quella del mattino è una mobilitazione che guarda oltre le aule e punta a coinvolgere anche i lavoratori. Le richieste: trasporti accessibili, contrasto al carovita e ai tagli all’istruzione. Gli organizzatori si oppongono inoltre alle politiche che, a loro giudizio, limitano il pensiero critico e favoriscono la militarizzazione della scuola. Il provvedimento di divieto al corteo sarebbe legato a ragioni di ordine pubblico e al timore che, nel corso della manifestazione, possano inserirsi frange violente intenzionate a provocare disordini.

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Diversa la situazione per la manifestazione del pomeriggio: il corteo promosso nell’ambito dello sciopero generale è stato autorizzato, ma con condizioni precise. I partecipanti non dovranno travisare il volto né portare oggetti che possano essere usati come strumenti di offesa. Gli organizzatori, inoltre, non potranno fermarsi davanti al Comune, in piazza Matteotti: la manifestazione dovrà concludersi in piazza Vittorio Veneto, per evitare interferenze con il passaggio di persone in una fascia oraria di maggiore via vai.

Il presidio è stato annunciato da Usb alle 17 a Porta Nuova e ha il sostegno di Rifondazione Comunista Bergamo e dei Giovani Comunisti. “Torniamo in piazza contro la guerra e il riarmo, contro il carovita e i salari da fame”, è l’appello lanciato dal segretario provinciale di Rifondazione, Ezio Locatelli, e dal portavoce dei Giovani Comunisti, Aaron Cortiana. Gli organizzatori puntano il dito contro l’aumento dei prezzi, soprattutto quelli energetici, contro i bassi salari e le pensioni, e contro le politiche che destinano risorse crescenti alle spese militari a scapito di quelle sociali. L’obiettivo, spiegano, è dare voce a un disagio legato al costo della vita e alle ricadute delle politiche economiche e internazionali dei governi.