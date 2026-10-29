La lettera
Ardesio, deiezioni canine al cimitero
Amo gli animali, esseri meravigliosi e straordinari, capaci di abitare le nostre vite con una presenza che spesso sa essere persino più autentica delle parole, tuttavia noi esseri umani conosciamo il significato di un sepolcro, il valore della memoria, il dolore della perdita e il conforto che una preghiera può offrire a chi torna a trovare i propri cari
Riceviamo e pubblichiamo una lettera sulle deiezioni canine al cimitero di Ardesio.
Ci sono posti in cui ci si reca per commemorare, luoghi in cui il silenzio ha un significato profondo, dove ogni nome inciso su una pietra racconta una vita, una storia, un legame, un amore che continua anche dopo la morte. Il cimitero è uno di questi luoghi.
Sulla tomba dei miei genitori compaiono ripetutamente delle deiezioni canine, una dinamica che stride non soltanto per ciò che mostra, ma per quello che sembra dimenticare, che anche lì, sotto quella terra e quei piccoli sassolini che la ricoprono, ci sono persone che qualcuno ha amato, da cui ha ricevuto insegnamenti importanti e che ancora oggi custodisce e porta con sé come una delle più grandi eredità della propria esistenza.
Amo gli animali, esseri meravigliosi e straordinari, capaci di abitare le nostre vite con una presenza che spesso sa essere persino più autentica delle parole, tuttavia noi esseri umani conosciamo il significato di un sepolcro, il valore della memoria, il dolore della perdita e il conforto che una preghiera può offrire a chi torna a trovare i propri cari, è a noi che spetta la responsabilità di comportarci di conseguenza.
Il 5 ottobre 2026 ho segnalato la situazione al Comune di Ardesio, attraverso PEC corredata da un’immagine, dopo che episodi analoghi si erano già verificati ripetutamente. Ho ritenuto fosse giusto farlo, perché il rispetto di un luogo come il Campo Santo chiama in causa tanto il senso di responsabilità di ciascuno quanto l’attenzione di chi è chiamato a garantirne la cura e il decoro. Non ho ricevuto alcuna risposta e le deiezioni continuano a ripresentarsi, come se nulla fosse stato segnalato e come se il rispetto dovuto a un luogo così delicato fosse una questione secondaria. Chiedo che il problema venga preso in considerazione e che si trovi una soluzione concreta, perché chi entra in un cimitero possa farlo sapendo che quel luogo è custodito e rispettato. Non so se le deiezioni siano riconducibili a un cane lasciato libero di girovagare sul territorio e di conseguenza anche all’interno del cimitero, se così fosse, la situazione sarebbe ancora più grave, sia per i rischi a cui l’animale stesso potrebbe essere esposto, sia per gli eventuali danni che potrebbe arrecare; è proprio questa incertezza a rendere necessario un accertamento e un intervento concreto, affinché il rispetto dovuto a un luogo di memoria non resti affidato al caso.
I miei genitori non possono protestare, non possono chiedere che la loro tomba venga lasciata in pace.
Lo faccio io, per loro.
Giovanni Fornoni