Ardesio, deiezioni canine al cimitero

Il 5 ottobre 2026 ho segnalato la situazione al Comune di Ardesio, attraverso PEC corredata da un’immagine, dopo che episodi analoghi si erano già verificati ripetutamente. Ho ritenuto fosse giusto farlo, perché il rispetto di un luogo come il Campo Santo chiama in causa tanto il senso di responsabilità di ciascuno quanto l’attenzione di chi è chiamato a garantirne la cura e il decoro. Non ho ricevuto alcuna risposta e le deiezioni continuano a ripresentarsi, come se nulla fosse stato segnalato e come se il rispetto dovuto a un luogo così delicato fosse una questione secondaria. Chiedo che il problema venga preso in considerazione e che si trovi una soluzione concreta, perché chi entra in un cimitero possa farlo sapendo che quel luogo è custodito e rispettato. Non so se le deiezioni siano riconducibili a un cane lasciato libero di girovagare sul territorio e di conseguenza anche all’interno del cimitero, se così fosse, la situazione sarebbe ancora più grave, sia per i rischi a cui l’animale stesso potrebbe essere esposto, sia per gli eventuali danni che potrebbe arrecare; è proprio questa incertezza a rendere necessario un accertamento e un intervento concreto, affinché il rispetto dovuto a un luogo di memoria non resti affidato al caso.