Alla Trucca finiti i lavori da oltre 400mila euro: nuovo ponte in acciaio Cor-Ten e area cani divisa per taglia

La nuova passerella ciclopedonale

Bergamo. È un pomeriggio di pieno autunno e la luce, tra il foliage, è di quelle che fanno venire voglia di uscire. Al parco della Trucca lo hanno pensato in molti: c’è chi corre, chi fa due passi, chi porta il cane all’aperto. Intorno a loro, negli ultimi mesi, il parco è stato in gran parte rifatto. Sono conclusi i lavori nell’area verde di circa 183 mila metri quadrati, uno dei principali polmoni verdi di Bergamo. Hanno riguardato la passerella, le staccionate, le panchine, i tavoli e l’area cani.

L’intervento più visibile è quello sull’attraversamento ciclopedonale interno, in legno e realizzato nel 2008. Era deteriorato: una parte dell’impalcato era danneggiata e gli elementi in legno si erano degradati per l’esposizione all’umidità. Al suo posto c’è ora una struttura in acciaio Cor-Ten, scelto per la resistenza agli agenti atmosferici e dunque per la durata nel tempo. Il nuovo piano di calpestio è antiscivolo e drenante, per favorire lo smaltimento dell’acqua piovana. “La struttura presentava criticità tali da comprometterne la sicurezza – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Ferruccio Rota -. Con il nuovo materiale l’attraversamento richiederà meno interventi di manutenzione”.

Il caso della Trucca non è isolato: in città ponticelli e passerelle sono 93, la maggior parte realizzati in legno tra gli anni Ottanta e Novanta, e all’aperto il deterioramento è un problema ricorrente. Entro fine novembre sarà sostituito anche un ponticello a Borgo Palazzo, sopra la T1. I due interventi valgono complessivamente circa 300 mila euro: per la passerella della Trucca la spesa è di 42.700 euro più Iva, progettazione esclusa. Nel 2027 toccherà alle passerelle della greenway, in zona Valtesse e a Conca Fiorita.

Lungo i canali e il lago grande le vecchie staccionate in legno, rovinate dal tempo e dall’umidità, sono state rimosse e sostituite con nuove recinzioni in Cor-Ten: oltre un chilometro in tutto. Riprendono l’estetica di quelle precedenti, mantenendo la continuità con il paesaggio del parco, ma garantiscono più sicurezza nei percorsi vicini all’acqua. Poiché cambiava il materiale, è stata necessaria l’autorizzazione paesaggistica. Le recinzioni sono state posate con un battipalo, evitando la realizzazione di numerosi plinti in calcestruzzo.

Sostituite anche le doghe di tutte le 160 panchine, 800 in totale, in okoumé, uno dei legni più resistenti per gli spazi esterni. I tavoli panca più ammalorati sono stati rimpiazzati da nuovi modelli in plastica riciclata. “Ogni aspetto è stato curato nel dettaglio – sottolinea l’assessora al Verde Oriana Ruzzini -. L’okoumé è un materiale esotico che resiste nel tempo anche in aree umide”.

L’area cani è stata riqualificata per intero e divisa in due spazi: uno per i cani di taglia grande, l’altro per quelli di taglia piccola e media, per una gestione migliore e condizioni più sicure. Le recinzioni perimetrali sono nuove, ancora in Cor-Ten in continuità con le staccionate. L’ingresso è a “bussola”, con doppio cancello, per prevenire le fughe accidentali e avere uno spazio dove mettere il guinzaglio prima di entrare nel parco. Rifatti il vialetto e la piazzetta esistenti, ne sono stati creati un nuovo vialetto e una nuova piazzetta per l’area divisa. Il vialetto è in autobloccanti drenanti “greentech”, con un gioco di pieni e vuoti e una calda colorazione Moka che reinterpreta, in chiave moderna, il calore e il rigore visivo di un listellato in legno. La seduta semicircolare esistente è stata restaurata e una seconda è stata costruita in loco.