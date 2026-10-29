Al via i nuovi incontri di Noesis, Giannetto: “Inaugura Massimo Cacciari”

Massimo Cacciari - Foto Getty

“Sarà il professor Massimo Cacciari ad aprire la nuova edizione del corso promosso dall’associazione che presiedo e coordino dopo aver raccolto il testimone del fondatore, il professor Giovan Battista Paninforni, che ora è presidente onorario”. Così il professor Enrico Giannetto, presidente dell’Associazione Noesis, fisico, filosofo e storico della scienza, nonché direttore del Centro di Ricerca Ishtar dell’Università degli Studi di Bergamo, annuncia il nome del primo ospite del ciclo d’incontri filosofici e scientifici 2026/2027 organizzato da Noesis – Libera associazione per la diffusione e lo studio delle discipline filosofiche.

Il noto filosofo e accademico sarà il protagonista della serata inaugurale, che si terrà martedì 10 novembre alle 20 nella sede di gres art 671, a Bergamo in via San Bernardino, 141: intervenendo sul tema “Il significato della politica”, fornirà tanti spunti di riflessione con lo stile schietto e la profondità d’analisi che lo contraddistinguono.

Il programma, poi, continuerà con un evento speciale venerdì 13 novembre a cui interverrà Federico Faggin, fisico e imprenditore, che ha progettato il primo microprocessore commerciale. Seguirà un fitto calendario di incontri fino ad aprile – che avranno luogo principalmente all’Auditorium del Liceo Mascheroni a Bergamo – e “incontri di scienza” in UniBg. A impreziosire il tutto, due appuntamenti in provincia, a Casazza e a Ponte San Pietro.

Il corso, intitolato “La legge morale dentro di noi ed il cielo stellato sopra di noi”, avrà come filo conduttore il tema dell’etica, che verrà approfondito nei suoi molteplici ambiti spaziando fra politica, ambiente, economia e relazioni sociali. La nuova edizione vede anche il sostegno di Fondazione Pesenti che – con il Gruppo Italmobiliare – ha ulteriormente sviluppato negli scorsi anni il proprio legame con il territorio di Bergamo, promuovendo nell’area “ex Gres” un ambizioso progetto di rigenerazione urbana puntando sulla cultura come occasione d’incontro e partecipazione.

Il vicesindaco e assessore alla Cultura del Comune di Bergamo, Sergio Gandi, ha affermato: “Innanzitutto porgo un doppio grazie. Ringrazio sia gres art 671 per la disponibilità, l’apertura al territorio e tante collaborazioni con le realtà che lo animano sia Noesis per il prezioso lavoro svolto e l’impegno che sta portando avanti ormai da diversi decenni in ambito culturale a Bergamo. Il titolo della rassegna parla a tutti perché ci conduce in quel luogo intimo nel quale ogni persona, prima ancora delle leggi scritte, si confronta con ciò che sente essere giusto, con il bene, con il limite e con la responsabilità verso l’altro. Non è casuale, quindi, che il primo incontro sia dedicato al significato della politica e affidato a una voce autorevole come quella del professor Massimo Cacciari. Perché la politica, nel suo significato più alto nasce proprio quando la coscienza personale incontra la vita degli altri e si trasforma in responsabilità per la comunità”.

“Una città – annota l’assessore Gandi – ha bisogno di strade, servizi e luoghi, ma anche di pensiero. Ha bisogno di persone capaci di interrogarsi sul mondo e, soprattutto, sul proprio modo di stare nel mondo, per questo il Comune di Bergamo è orgoglioso di sostenere Noesis, insieme a gres art 671 che ospita questo primo appuntamento. Sostenere la cultura significa anche creare le condizioni perché le persone possano incontrarsi, ascoltarsi e pensare insieme. Il compito più prezioso della cultura, infatti, non è quello di dirci dove dobbiamo andare ma aiutarci a capire perché vale la pena cercare una direzione”.

Il professor Giannetto evidenzia: “La filosofia ha un ruolo fondamentale nella ricerca di un senso dell’esistenza umana e nell’orientare le nostre scelte etiche e politiche, individuali e collettive. Nell’attuale epoca di crisi mondiale della politica, sottomessa alla cieca economia del mercato capitalistico che implica diseguaglianze e ingiustizie sempre più grandi fino ai genocidi, nell’attuale catastrofe ecologica, climatica e distruzione della biodiversità, nella violenza che sempre di più domina le relazioni di genere, di popoli e di specie, solo il risorgere dell’etica come consapevole prassi di vita può salvarci. Sarà questo il tema centrale degli incontri di quest’anno il cui titolo generale fa riferimento a una frase del grande filosofo Immanuel Kant che, nel 1788, alla fine della Critica della Ragione pratica, scrisse ‘Der bestirnte Himmel über mir, und das moralische Gesetz in mir’: ‘Il Cielo stellato sopra di noi, e la legge morale dentro di noi’. Si spazierà dalle più antiche etiche orientali a quelle più moderne della nostra civiltà, passando anche attraverso la storia della scienza. Ponendo però per prima l’etica, che dovrà compenetrare anche il sapere scientifico, la fisica, la matematica e la cosmologia perché non potremo mai comprendere la legge del Cielo stellato sopra di noi se non quale correlativo oggettivo della legge morale dentro di noi”.

gres art 671 – nelle parole della direttrice generale Francesca Acquati – sottolinea come “la collaborazione con le istituzioni culturali e le associazioni di cui è ricco il territorio di Bergamo è parte integrante dell’obiettivo che ha portato alla nascita di questo progetto: dare nuova vita e restituire alla città un’area ex industriale, riqualificandone gli spazi per accogliere e ispirare il pubblico. Il nostro lavoro mira a far crescere costantemente un luogo dove la cultura e l’arte contemporanea si fondono con il dialogo, l’accoglienza delle esigenze della comunità e la ricerca. Siamo quindi orgogliosi di essere affiancati in questo impegno anche dall’associazione Noesis, che ha scelto gres art 671 per dare avvio ad un ciclo di incontri così stimolante”.

Il calendario

“La legge morale dentro di noi”

– 10 novembre 2026

Massimo Cacciari — Il Significato della Politica* (Gres Art 671, Bergamo)

– 13 novembre 2026

Federico Faggin — La Scienza Verso la Coscienza* (Evento Speciale al gres art 671)

– 17 novembre 2026

Ludovico Battista — L’Etica di Agostino e la Fine della Metafisica Greca

– 24 novembre 2026

Marcello Ghilardi — L’Etica nel Pensiero di Nishida

– 1° dicembre 2026

Franco Ferrari — Il Bene di Socrate e di Platone

– 9 dicembre 2026

Giuliano Boccali — L’Etica del Karma-Yoga della Bhagavad Gita

– 15 dicembre 2026

Emanuela Magno — L’Etica del Buddha: Il Dharma e la Karuna

– 12 gennaio 2027

Stefania Renda — L’Etica dell’Amore Universale di Mo-Tzu

– 19 gennaio 2027

Domenico Bosco — L’Ideale Etico Cristiano

– 26 gennaio 2027

Diego Donna — L’Etica di Spinoza

– 2 febbraio 2027

Serena Feloj — La Critica della Ragione Pratica di Immanuel Kant

– 9 febbraio 2027

Ferruccio Andolfi — Feuerbach e l’Essenza Etica del Cristianesimo

– 16 febbraio 2027

Giuseppe Invernizzi — Il Pessimismo Etico della Scuola di Arthur Schopenhauer

– 23 febbraio 2027

Salvatore Natoli — Foucault e la Genealogia della Morale

– 2 marzo 2027

Guido Cusinato — Max Scheler e l’Etica Materiale dei Valori (Casazza)*

– 9 marzo 2027

Orietta Ombrosi — Emmanuel Lévinas, il Volto e il Primato dell’Etica

– 16 marzo 2027

Simone Morandini — La Sfida Etica del Mutamento Climatico

– 23 marzo 2027

Daniele Taurino — L’Etica della Non-Violenza di Aldo Capitini

– 2 aprile 2027

Carlo Sini — L’Etica di Enzo Paci* (Ponte San Pietro)

– 6 aprile 2027

Giuseppe D’Anna — L’Ontologia dei Valori di Nicolai Hartmann

– 13 aprile 2027

Massimo Filippi — Etica Animale

– 20 aprile 2027

Caterina Resta — Jaques Derrida e l’Etica della Decostruzione

– 27 aprile 2027

Enrico Giannetto — Leibniz e il Problema del Male.

Tutti gli appuntamenti avranno inizio alle 20 di martedì all’Auditorium del Liceo Mascheroni. Gli appuntamenti contrassegnati con * si svolgeranno in sedi diverse: 10 novembre Massimo Cacciari al gres art 671 a Bergamo; 2 marzo a Casazza; 2 aprile a Ponte San Pietro.

Inoltre, il secondo appuntamento è venerdì 13 novembre, al Liceo Mascheroni, in collaborazione con Federico Faggin e l’associazione “Il coraggio dell’anima”. Tavola Rotonda con la dottoressa Ferrari e la dottoressa Teodori. Intervento/spettacolo “Il Peso Specifico Teatro”.

…e il cielo stellato sopra di noi

Storie di Scienza

Personaggi e idee.

Finito e infinito tra matematica, scienza e filosofia, dall’antichità greca a oggi

– 9 ottobre 2026

Paolo Mancosu — Quanti Punti ci sono in un Segmento di Retta? Da Grossatesta alle Numerosità

– 6 novembre 2026

Alberto Cogliati — Sommare all’Infinito: Aspetti Storici della Teoria delle Serie

– 27 novembre 2026

Antonino Drago — L’Infinito in Matematica: Andata e Ritorno

– 11 dicembre 2026

Paolo Zellini — Dall’Infinito al Finito Molto Grande

– 8 gennaio 2027

Erika Luciano — L’Infinito nell’Antichità Greca: La Lettura di Federigo Enriques

– 5 febbraio 2027

Enrico Giannetto — Cosmo Finito o Infinito? Fred Hoyle e la Legge della Creazione dell’Universo.

Tutti gli incontri si terranno al venerdì, dalle 17 alle 19, alla sede di via dei Caniana, 2 dell’Università di Bergamo.