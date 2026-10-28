Vigili del Fuoco, a Bergamo il soccorso è in affanno: “I numeri non vengano prima della sicurezza”

Carenza cronica di personale, equipaggi ridotti e criticità strutturali nella sede di via Codussi: quasi cento Vigili del Fuoco si sono riuniti per discutere le condizioni operative del Comando. I sindacati chiedono interventi concreti per garantire la sicurezza degli operatori e un servizio adeguato alle esigenze del territorio

Quasi cento Vigili del Fuoco si sono ritrovati nella mattinata di mercoledì 21 ottobre negli spazi della caserma di via Codussi, a Bergamo, per confrontarsi sulle condizioni di lavoro e sulle criticità che incidono quotidianamente sull’attività di soccorso in provincia. Un incontro nato al di fuori delle iniziative sindacali, che ha coinvolto indicativamente il 40% del personale operativo provinciale e ha rappresentato un’occasione per portare all’attenzione della dirigenza le preoccupazioni di chi interviene ogni giorno nelle emergenze.

Al centro del confronto, una recente linea guida emanata dal comandante, ingegner Tripi, da poco insediatosi alla guida del Comando. Secondo le perplessità espresse dal personale operativo, il documento presenterebbe elementi di ambiguità e non garantirebbe un equilibrio adeguato tra la sicurezza degli operatori e la necessità di assicurare interventi efficaci a tutela delle persone, degli animali e dei beni.

Il nodo principale riguarda i numeri minimi di personale necessari per garantire il soccorso. Una disponibilità che, secondo quanto emerso durante l’incontro, non sempre è possibile assicurare con gli organici attuali e che viene talvolta raggiunta ricorrendo al richiamo in straordinario di personale appartenente ad altri turni. Una soluzione che, anziché rappresentare un’eccezione, finirebbe per compensare una carenza di organico ormai cronica, rimasta irrisolta nel corso degli anni.

Le organizzazioni sindacali denunciano il rischio che le recenti disposizioni portino alla formazione di equipaggi con numeri inferiori a quelli previsti dalla normativa vigente, con conseguenti limitazioni nella capacità operativa delle squadre. Le criticità riguarderebbero anche l’ambito aeroportuale, dove misure presentate come eccezionali verrebbero, secondo quanto segnalato, applicate con frequenza sistematica.

Una situazione che solleva interrogativi sia sulla tutela dei Vigili del Fuoco impegnati negli interventi sia sulla qualità del servizio offerto alla popolazione. A questo quadro si aggiunge la carenza di capi squadra, che in alcune circostanze verrebbe affrontata affidando le relative funzioni a personale con un inquadramento inferiore.

Durante l’incontro si è svolto anche un confronto con il comandante Tripi. La dirigenza territoriale avrebbe già segnalato alla direzione centrale le difficoltà del Comando, senza che, secondo quanto riferito dal personale, siano finora arrivati miglioramenti concreti.

Le conseguenze delle carenze di personale assumono un rilievo particolare nelle aree montane, dove la distanza tra i distaccamenti e i luoghi degli interventi può rendere più complessa la gestione delle emergenze.

Gli esempi richiamati durante il confronto sono quelli di Clusone e Zogno, per i quali si prospettano, a fine 2026, rispettivamente circa 600 e 850 interventi. A questi si aggiungono le chiamate che richiedono l’impiego di altre squadre quando quelle territorialmente competenti sono già impegnate. In tali circostanze, il tempo medio necessario per raggiungere il luogo dell’emergenza da parte di contingenti di supporto viene indicato in circa 30 minuti.

In un territorio caratterizzato da distanze significative e da esigenze di soccorso diversificate, la disponibilità di equipaggi adeguatamente dimensionati diventa quindi un elemento determinante. Il timore espresso dai Vigili del Fuoco è che una dotazione insufficiente possa compromettere la piena operatività proprio nei momenti in cui tempestività e capacità d’intervento risultano decisive.

La provincia di Bergamo, ottava in Italia per numero di abitanti secondo il dato Istat richiamato dalle organizzazioni sindacali, dispone attualmente di cinque distaccamenti permanenti e sei volontari. Questi ultimi, tuttavia, non sempre riescono a garantire la presenza e la disponibilità necessarie, rendendo ancora più importante un’organizzazione del servizio commisurata alle caratteristiche del territorio.

Accanto alle questioni legate agli organici e all’organizzazione del soccorso, rimangono aperte le problematiche strutturali della sede centrale di via Codussi. La caserma presenta, secondo quanto denunciato, situazioni di degrado, criticità strutturali e carenze igieniche, già oggetto di una recente richiesta di attivazione di una commissione ministeriale ispettiva.

Particolare attenzione viene posta anche sulla disponibilità di spazi adeguati per il personale. A destare preoccupazione è soprattutto la situazione dei locali destinati alle lavoratrici, che non garantirebbero sempre un utilizzo esclusivo e riservato, risultando impiegati anche per altre esigenze di servizio.

Una condizione che, secondo le organizzazioni sindacali, richiede interventi concreti per tutelare la riservatezza, la dignità del personale e l’adeguatezza degli ambienti di lavoro. La richiesta è quindi quella di individuare spazi idonei e soluzioni organizzative capaci di rispondere alle necessità di tutti gli operatori.

Sulla vicenda intervengono congiuntamente FNS CISL, CO.NA.PO., FP-CGIL VVF, UIL-FP VVF e Federdistat-Cisal, che contestano un’impostazione ritenuta “eccessivamente orientata alla gestione delle risorse, a scapito delle esigenze operative e della sicurezza del personale”.

Pur riconoscendo la necessità per la dirigenza di amministrare le risorse disponibili, le organizzazioni sindacali ritengono indispensabile che vengano avanzate con determinazione richieste coerenti con le effettive necessità della provincia. Secondo i rappresentanti dei lavoratori, spetta anche alla dirigenza territoriale portare “all’attenzione degli enti locali e dei rappresentanti politici le criticità del Comando, comprese quelle emerse in occasione di recenti emergenze”.

La richiesta è quella di superare una gestione fondata su soluzioni temporanee e organici insufficienti, puntando invece a una dotazione di personale adeguata, a condizioni di lavoro dignitose e a un’organizzazione capace di assicurare un soccorso efficace e sicuro.