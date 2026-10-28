Treviglio, 600 firme in 5 ore contro le puzze. Ilardo: “Restiamo scettici”

Il comitato Treviglio Respira incassa il sostegno dei cittadini, ma teme ritardi sugli interventi annunciati dalle aziende: “Non ci sono date di inizio e fine lavori”

Treviglio. Seicento firme in cinque ore per chiedere una soluzione al problema delle puzze che da tempo interessa la città. È il bilancio della raccolta promossa dal comitato Treviglio Respira, che ha portato i propri banchetti al mercato e in piazza Manara, registrando una risposta significativa da parte dei cittadini.

“La cittadinanza – si legge in una nota diramata dal comitato – ha risposto come era giusto a un problema che si trascina da troppo tempo, non solo per interessi aziendali ma anche per reale disinteresse delle istituzioni. Se qualche istituzione aveva dubbi sulla realtà del problema, adesso può toglierselo”.

Soddisfatto anche Carmelo Ilardo, referente del comitato, che ha confermato il risultato della mobilitazione: “Ieri abbiamo, secondo programma, messo il banchetto al mercato di Treviglio e nel pomeriggio in piazza Manara. Siamo soddisfatti, anzi euforici, per il sostegno della cittadinanza”.

L’entusiasmo per le adesioni non basta, però, a dissipare i dubbi sulle prospettive di risoluzione del problema. Ilardo guarda con scetticismo alle proposte che le aziende dovrebbero presentare alla conferenza dei servizi del 30 ottobre . “Sul tema però restiamo scettici anche sulle proposte aziendali che saranno presentate. Nei tre interventi previsti non c’è una data di inizio lavori e neanche di fine. Magari tirano alla lunga tenendoci buoni fino alle elezioni”, ha dichiarato.

La raccolta firme proseguirà nelle prossime settimane. È possibile aderire alla campagna anche alla trattoria bar Makallè, in via Lodi 9, dal lunedì al sabato fino alle 18 e la domenica fino alle 12. Altri appuntamenti sono previsti al Mercato della Terra in piazza Setti il 7 novembre e il 5 dicembre, oltre che al mercato di piazza Cameroni e in piazza Manara il 14 novembre, con banchetti al mattino e al pomeriggio.