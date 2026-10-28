Tragedia ferroviaria in Spagna, cinque italiani coinvolti. Tra loro una bergamasca: è in buone condizioni

Quattro connazionali sono stati rintracciati e risultano stare bene. Dispersa una donna originaria di Pistoia

C’è anche una donna bergamasca tra i cittadini italiani coinvolti nel grave incidente ferroviario avvenuto in Spagna, lungo la linea ad alta velocità che collega Madrid a Siviglia. La connazionale, secondo le informazioni diffuse dal Tgr Rai Toscana, è in buone condizioni, così come altri tre italiani originari di Sassari, Roma e Cosenza.

Il quadro resta invece incerto per la quinta persona coinvolta, una donna di Pistoia che risulta ancora dispersa. Le verifiche sulla sua posizione sono in corso, mentre le autorità continuano a ricostruire quanto accaduto e a raccogliere informazioni sui passeggeri dei due convogli. Tutti e cinque gli italiani risultano iscritti all’Aire, l’Anagrafe degli italiani residenti all’estero.

L’incidente si è verificato nella mattinata di mercoledì 28 ottobre nella provincia di Toledo, nei pressi di Urda. Due treni ad alta velocità sono entrati in collisione: un convoglio della compagnia privata Iryo si trovava fermo sui binari quando è stato urtato da un treno Ave di Renfe, la società ferroviaria statale spagnola, diretto a Siviglia. L’impatto ha provocato il deragliamento di alcune carrozze, alcune delle quali sono finite lungo un terrapieno.

Il bilancio comunicato nel corso della giornata è salito ad almeno 68 morti, mentre decine di persone sono rimaste ferite, alcune in condizioni gravissime. A bordo dei due treni viaggiavano complessivamente 544 passeggeri. Le squadre di emergenza sono intervenute sul luogo dello scontro per soccorrere i superstiti e proseguire le operazioni di ricerca.