La tragedia|
Tragedia ferroviaria in Spagna, cinque italiani coinvolti. Tra loro una bergamasca: è in buone condizioni
Quattro connazionali sono stati rintracciati e risultano stare bene. Dispersa una donna originaria di Pistoia
C’è anche una donna bergamasca tra i cittadini italiani coinvolti nel grave incidente ferroviario avvenuto in Spagna, lungo la linea ad alta velocità che collega Madrid a Siviglia. La connazionale, secondo le informazioni diffuse dal Tgr Rai Toscana, è in buone condizioni, così come altri tre italiani originari di Sassari, Roma e Cosenza.
Il quadro resta invece incerto per la quinta persona coinvolta, una donna di Pistoia che risulta ancora dispersa. Le verifiche sulla sua posizione sono in corso, mentre le autorità continuano a ricostruire quanto accaduto e a raccogliere informazioni sui passeggeri dei due convogli. Tutti e cinque gli italiani risultano iscritti all’Aire, l’Anagrafe degli italiani residenti all’estero.
L’incidente si è verificato nella mattinata di mercoledì 28 ottobre nella provincia di Toledo, nei pressi di Urda. Due treni ad alta velocità sono entrati in collisione: un convoglio della compagnia privata Iryo si trovava fermo sui binari quando è stato urtato da un treno Ave di Renfe, la società ferroviaria statale spagnola, diretto a Siviglia. L’impatto ha provocato il deragliamento di alcune carrozze, alcune delle quali sono finite lungo un terrapieno.
Il bilancio comunicato nel corso della giornata è salito ad almeno 68 morti, mentre decine di persone sono rimaste ferite, alcune in condizioni gravissime. A bordo dei due treni viaggiavano complessivamente 544 passeggeri. Le squadre di emergenza sono intervenute sul luogo dello scontro per soccorrere i superstiti e proseguire le operazioni di ricerca.
La tragedia ha suscitato una forte reazione da parte delle istituzioni spagnole. Il presidente del governo, Pedro Sánchez, ha raggiunto l’area dell’incidente e ha annunciato tre giorni di lutto ufficiale, assicurando che l’assistenza alle vittime e ai loro familiari rappresenta la priorità. Sulle cause dello scontro sono in corso accertamenti: tra le ipotesi iniziali figura un errore nella gestione della circolazione dopo un problema al sistema di segnalamento, ma la dinamica dovrà essere chiarita dalle indagini.