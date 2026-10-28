Storica prima volta del karate a Bergamo: nel 2027 la città ospiterà i Mondiali

Foto Fijlkam

Bergamo si prepara a ospitare un appuntamento storico per il karate italiano. Dall’11 al 14 novembre 2027, i Campionati del mondo seniores si svolgeranno tra Bergamo e Milano, con le gare in programma alla ChorusLife Arena e alcune cerimonie previste nel capoluogo lombardo. Per la prima volta, l’Italia ospiterà una rassegna iridata seniores di questa disciplina, con circa 400 atleti attesi a Bergamo per la fase finale.

Un evento di grande rilievo per la Fijlkam (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali) e per la città di Bergamo, che nel 2027 sarà Città Europea dello Sport. “È la prima volta in assoluto che l’Italia ospita un Campionato del mondo seniores di karate – ricorda Michele Austoni, presidente del settore karate della Fijlkam in Lombardia -. Per la nostra federazione è un’occasione unica per testimoniare la valenza di questo sport a livello internazionale”.

Soddisfatta anche Marcella Messina, assessora allo Sport del Comune di Bergamo: “È un appuntamento importantissimo per la nostra città, capitale Europea dello Sport nel 2027, un’occasione per permettere alle associazioni di karate bergamasche e provinciali di farsi conoscere. C’è stato un grande coinvolgimento del tessuto associativo del territorio e ne siamo molto orgogliosi”.