Arti marziali|
Storica prima volta del karate a Bergamo: nel 2027 la città ospiterà i Mondiali
Le gare alla ChorusLife Arena dall’11 al 14 novembre, altre cerimonie previste a Milano
Bergamo si prepara a ospitare un appuntamento storico per il karate italiano. Dall’11 al 14 novembre 2027, i Campionati del mondo seniores si svolgeranno tra Bergamo e Milano, con le gare in programma alla ChorusLife Arena e alcune cerimonie previste nel capoluogo lombardo. Per la prima volta, l’Italia ospiterà una rassegna iridata seniores di questa disciplina, con circa 400 atleti attesi a Bergamo per la fase finale.
Un evento di grande rilievo per la Fijlkam (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali) e per la città di Bergamo, che nel 2027 sarà Città Europea dello Sport. “È la prima volta in assoluto che l’Italia ospita un Campionato del mondo seniores di karate – ricorda Michele Austoni, presidente del settore karate della Fijlkam in Lombardia -. Per la nostra federazione è un’occasione unica per testimoniare la valenza di questo sport a livello internazionale”.
Soddisfatta anche Marcella Messina, assessora allo Sport del Comune di Bergamo: “È un appuntamento importantissimo per la nostra città, capitale Europea dello Sport nel 2027, un’occasione per permettere alle associazioni di karate bergamasche e provinciali di farsi conoscere. C’è stato un grande coinvolgimento del tessuto associativo del territorio e ne siamo molto orgogliosi”.
Austoni ringrazia in particolare Davide Benetello, nominato vicepresidente della World Karate Federation (WKF), per il contributo dato all’organizzazione dell’evento. “Le gare del Mondiale si terranno a Bergamo, mentre Milano ospiterà alcune cerimonie”, precisa. Alla fase finale, in programma alla ChorusLife Arena, sono attesi circa 400 atleti, con 36 partecipanti per ciascuna categoria. L’Italia punta a essere protagonista insieme a nazioni di primo piano come Giappone ed Egitto. “Mi auguro una forte partecipazione per onorare la storia importante che Bergamo ha con questa disciplina. Spero vivamente che sia un richiamo per tutti gli appassionati”, conclude Austoni.