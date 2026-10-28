Sotto il Monte si prepara al tradizionale falò commemorativo per l’anniversario dell’elezione di Papa Giovanni XXIII

“È un evento che si ripete ininterrottamente dal 1958 e che rievoca ciò che accadde 68 anni fa – commenta Denni Chiappa, sindaco di Sotto il Monte Giovanni XXIII -. Quando le persone seppero dell’elezione festeggiarono accendendo numerosi falò in paese. Quello acceso a San Giovanni è rimasto come simbolo di ciò che accadde. È una manifestazione molto sentita: San Giovanni XXIII è il nostro simbolo spirituale”.