Oggi come 68 anni fa|
Sotto il Monte si prepara al tradizionale falò commemorativo per l’anniversario dell’elezione di Papa Giovanni XXIII
Come ogni anno mercoledì 28 ottobre la comunità locale si riunisce per ricordare la sera del 1958. Alle 18.15 il ritrovo al Giardino della Pace per un momento di preghiera comunitaria, a seguire, si salirà a piedi in fiaccolata verso il Colle San Giovanni dove si accenderà il tradizionale falò commemorativo, preparato dagli Alpini. Al termine, i partecipanti potranno gustare un piccolo rinfresco offerto dal Gruppo Alpini di Sotto il Monte
Sotto il Monte Giovanni XXIII. Il 28 ottobre 1958, in piazza San Pietro si levò una fumata bianca. Poco dopo, un uomo si affacciò al balcone e scelse il nome di Giovanni XXIII. Nel piccolo paese dell’Isola bergamasca, si accesero dei falò per festeggiare l’elezione a papa del loro Angelo Roncalli. Da allora, ogni 28 ottobre, la comunità di Sotto il Monte si riunisce sul Colle San Giovanni per celebrare l’anniversario dell’elezione proprio con un falò.
“È un evento che si ripete ininterrottamente dal 1958 e che rievoca ciò che accadde 68 anni fa – commenta Denni Chiappa, sindaco di Sotto il Monte Giovanni XXIII -. Quando le persone seppero dell’elezione festeggiarono accendendo numerosi falò in paese. Quello acceso a San Giovanni è rimasto come simbolo di ciò che accadde. È una manifestazione molto sentita: San Giovanni XXIII è il nostro simbolo spirituale”.
Una piccola manifestazione che raccoglie sempre molti fedeli. “Molte persone anziane ricordano l’emozione, l’entusiasmo, lo stupore della notizia – racconta Monsignor Giulio Albani.
Alle 18,15 è previsto il ritrovo al Giardino della Pace per un momento di preghiera comunitaria. A seguire, si salirà a piedi in fiaccolata verso il Colle San Giovanni dove, alle 18,45, con le torce portate dai partecipanti, verrà acceso il tradizionale falò commemorativo preparato dagli Alpini.
La scelta dell’orario non è casuale: “L’elezione si svolse proprio alle 18,45”, spiega Monsignor Albani.
Al termine della commemorazione il Gruppo Alpini di Sotto il Monte offrirà un frugale rinfresco. Per garantire la sicurezza dell’evento il sindaco assicura la presenza del gruppo antincendio boschivo.