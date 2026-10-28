Il meteo|
Sole e clima mite, ma in pianura aumentano nebbie e inquinanti
L’alta pressione porta tempo stabil e temperature in contenuto aumento, ma anche con ristagno dell’aria nei bassi strati Padani
Alta pressione sul nostro Paese con tempo stabile e soleggiato e temperature in (contenuto) aumento ma anche con ristagno dell’ aria nei bassi strati Padani, con conseguente aumento di umidità (probabili nebbie notturne\mattutine nelle aree pianeggianti, perlopiù sulle basse pianure) e accumulo di inquinanti. Francesco Costa del Centro Meteo Lombardo ci accompagna a vedere come sarà il tempo a Bergamo e in provincia nei prossimi giorni.
Mercoledì 28 ottobre
Tempo previsto: tempo stabile e soleggiato durante il giorno, salvo locali addensamenti transitori. In pianura nottetempo e al mattino e formazione di nebbie lungo la bassa pianura, in diradamento nel corso della mattinata.
Temperature: minime in aumento e comprese tra 6 e 10°C, massime stazionarie o in lieve aumento e comprese tra 17 e 19°C.
Venti: in pianura deboli e in prevalenza occidentali.
Giovedì 29 ottobre
Tempo previsto: proseguono condizioni di tempo stabile e soleggiato, con foschie diffuse; locali annuvolamenti transitori durante il giorno. In pianura nottetempo e al mattino e formazione di nebbie o nubi basse.
Temperature: minime in aumento e comprese tra 6 e 10°C, massime in lieve aumento e comprese tra 17 e 20°C.
Venti: in pianura deboli variabili.
Venerdì 30 ottobre
Tempo previsto: proseguono condizioni di tempo stabile, seppur con nubi sparse localmente anche compatte in particolari su prealpi e pianure orientali ma con tendenza a rasserenamenti in serata. In pianura nottetempo e al mattino e formazione di nebbie o nubi basse.
Temperature: minime in lieve aumento e comprese tra 7 e 11°C, massime stazionarie o in lieve calo e comprese tra 16 e 19°C.
Venti: in pianura deboli variabili.