Sole e clima mite, ma in pianura aumentano nebbie e inquinanti

Alta pressione sul nostro Paese con tempo stabile e soleggiato e temperature in (contenuto) aumento ma anche con ristagno dell’ aria nei bassi strati Padani, con conseguente aumento di umidità (probabili nebbie notturne\mattutine nelle aree pianeggianti, perlopiù sulle basse pianure) e accumulo di inquinanti. Francesco Costa del Centro Meteo Lombardo ci accompagna a vedere come sarà il tempo a Bergamo e in provincia nei prossimi giorni.

Mercoledì 28 ottobre

Tempo previsto: tempo stabile e soleggiato durante il giorno, salvo locali addensamenti transitori. In pianura nottetempo e al mattino e formazione di nebbie lungo la bassa pianura, in diradamento nel corso della mattinata.

Temperature: minime in aumento e comprese tra 6 e 10°C, massime stazionarie o in lieve aumento e comprese tra 17 e 19°C.

Venti: in pianura deboli e in prevalenza occidentali.

Giovedì 29 ottobre

Tempo previsto: proseguono condizioni di tempo stabile e soleggiato, con foschie diffuse; locali annuvolamenti transitori durante il giorno. In pianura nottetempo e al mattino e formazione di nebbie o nubi basse.

Temperature: minime in aumento e comprese tra 6 e 10°C, massime in lieve aumento e comprese tra 17 e 20°C.

Venti: in pianura deboli variabili.

Venerdì 30 ottobre