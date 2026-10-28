Smaltimento toner e cartucce: come evitare rischi e sanzioni

Non rispettare tali regole espone a sanzioni pesanti: le multe possono toccare i 93.000 euro e, nei casi più gravi, sono previste pene detentive fino a due anni. La legge fissa obblighi distinti: se ai privati basta conferire i consumabili esausti nelle isole ecologiche comunali o nei punti vendita abilitati, aziende e professionisti devono seguire percorsi tracciati e documentabili che certifichino ogni passaggio. Per le attività è inoltre previsto un limite massimo di 12 mesi per la conservazione prima dello smaltimento definitivo.