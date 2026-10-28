tutelare l'ambiente
Smaltimento toner e cartucce: come evitare rischi e sanzioni
Quello che sembra un gesto banale nasconde in realtà conseguenze serie, tanto sul piano ambientale quanto su quello legale
Quante volte capita di gettare cartucce e toner esausti senza fare troppo caso a dove finiscano? Quello che sembra un gesto banale nasconde in realtà conseguenze serie, tanto sul piano ambientale quanto su quello legale. Il D.Lgs. 152/06 impone infatti procedure precise e controllate per lo smaltimento di questi materiali, trattati a tutti gli effetti come rifiuti speciali per salvaguardare l’ecosistema.
Non rispettare tali regole espone a sanzioni pesanti: le multe possono toccare i 93.000 euro e, nei casi più gravi, sono previste pene detentive fino a due anni. La legge fissa obblighi distinti: se ai privati basta conferire i consumabili esausti nelle isole ecologiche comunali o nei punti vendita abilitati, aziende e professionisti devono seguire percorsi tracciati e documentabili che certifichino ogni passaggio. Per le attività è inoltre previsto un limite massimo di 12 mesi per la conservazione prima dello smaltimento definitivo.
Per evitare intoppi burocratici e gestire il tutto in piena sicurezza, la scelta migliore è affidarsi a professionisti del settore. A Bergamo, Loda Orobica mette a disposizione un servizio completo di ritiro e smaltimento certificato di cartucce e toner esausti. Una formula comoda, trasparente ed economica per essere sempre in regola con le norme vigenti e tutelare concretamente l’ambiente.
Non rischiare sanzioni inutili: scegli l’esperienza e l’affidabilità di Loda Orobica, in via Alessandro Manzoni 17 a Bergamo. Per maggiori informazioni è possibile chiamare lo 035 232310, consultare il sito ufficiale oppure scrivere a lodaorobicasas@lodaorobica.it.