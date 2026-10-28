“Sfruttamento Made in Italy”: dalle passerelle ai rider, il viaggio tra i lavoratori invisibili

Il lavoro è “sfruttato” anche in Italia. Nell’ambito del programma di Produzioni Ininterrotte – Festival di letteratura del lavoro in corso a Crespi d’Adda giovedì 29 ottobre si parlerà di un grave fenomeno che riguarda anche il nostro Paese e la nostra regione. L’appuntamento è dalle 9.30 all’Unesco Visitor Centre del villaggio operaio, in viale Manzoni 18.

Il volume è un’inchiesta che attraversa le filiere del made in Italy, dalla moda alla logistica, dai rider alla security. Attraverso atti giudiziari, testimonianze dirette e indagini sul campo, ricostruisce un sistema fondato su subappalti, società fantasma, contratti irregolari e manodopera ricattabile, spesso migrante. Nei capannoni dell’hinterland milanese, come nei servizi delle grandi città, emergono turni estenuanti, paghe da pochi euro l’ora, dormitori abusivi. In cima alla piramide, marchi celebrati e gruppi quotati, ma alla base solo lavoratori invisibili e sfruttati.