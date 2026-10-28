Il libro|
“Sfruttamento Made in Italy”: dalle passerelle ai rider, il viaggio tra i lavoratori invisibili
L’inchiesta della giornalista de Il Sole 24 Ore Sara Monaci che attraversa le filiere italiane, per raccontare ciò che sta dietro marchi celebrati e gruppi quotati: appuntamento giovedì 29 ottobre all’Unesco Visitor Centre di Crespi d’Adda, nell’ambito di “Produzioni Ininterrotte – Festival di letteratura del lavoro”
Il lavoro è “sfruttato” anche in Italia. Nell’ambito del programma di Produzioni Ininterrotte – Festival di letteratura del lavoro in corso a Crespi d’Adda giovedì 29 ottobre si parlerà di un grave fenomeno che riguarda anche il nostro Paese e la nostra regione. L’appuntamento è dalle 9.30 all’Unesco Visitor Centre del villaggio operaio, in viale Manzoni 18.
Sara Monaci, giornalista de Il Sole 24 Ore, presenterà il libro “Sfruttamento made in Italy”, scritto con Ivan Cimmarusti e pubblicato da People. Con lei dialogherà il segretario generale della Cisl Lombardia Fabio Nava.
Il volume è un’inchiesta che attraversa le filiere del made in Italy, dalla moda alla logistica, dai rider alla security. Attraverso atti giudiziari, testimonianze dirette e indagini sul campo, ricostruisce un sistema fondato su subappalti, società fantasma, contratti irregolari e manodopera ricattabile, spesso migrante. Nei capannoni dell’hinterland milanese, come nei servizi delle grandi città, emergono turni estenuanti, paghe da pochi euro l’ora, dormitori abusivi. In cima alla piramide, marchi celebrati e gruppi quotati, ma alla base solo lavoratori invisibili e sfruttati.
Nel corso della mattinata è in programma una tavola rotonda, condotta da Giampiero Rossi, giornalista del Corriere della Sera, con testimonianze di lavoratori vittime di caporalato. L’iniziativa si concluderà con l’intervento della segretaria generale della Cisl Daniela Fumarola.