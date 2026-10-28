Seriate, un tratto di via Brusaporto chiude per una settimana per lavori

Via Brusaporto vicino al Centro Commerciale "Alle VallI"

Seriate. Prenderanno il via lunedì 2 novembre i lavori di riqualificazione di via Brusaporto, nel tratto compreso tra la rotatoria di via Dolomiti e la bretella di immissione da via Stella Alpina verso l’ingresso principale del centro commerciale “Alle Valli”. L’intervento, che dovrebbe concludersi nel giro di una settimana, non riguarderà soltanto il rifacimento dell’asfalto, ma anche il sottofondo stradale, con lavori simili a quelli eseguiti durante l’estate in via Stella Alpina.

L’obiettivo dell’amministrazione è rendere la strada più resistente e risolvere in maniera duratura i problemi di deterioramento della carreggiata. Per consentire lo svolgimento dei lavori sarà necessario chiudere completamente il tratto interessato: la rotatoria di via Dolomiti resterà percorribile e sarà comunque garantito il collegamento per chi proviene da Seriate ed è diretto in via Stella Alpina. Sarà invece chiusa la bretella di uscita dalla Statale 671 per i veicoli provenienti dalla Val Seriana.

“Non si tratta di una semplice asfaltatura, ma di un intervento più importante, che ci permetterà di sistemare anche la parte sottostante della strada ed evitare che nel giro di poco tempo si ripresentino gli stessi problemi – dichiara il sindaco Gabriele Cortesi -. Sappiamo che la chiusura comporterà inevitabilmente dei disagi, ma sono lavori necessari per migliorare la sicurezza e le condizioni della carreggiata. Chiediamo ai cittadini un po’ di pazienza per questi giorni e di prestare attenzione alle indicazioni sulla viabilità”.

Attenzione è stata riservata ai residenti delle vie Rovereto e Montanara, che saranno direttamente interessati dalla chiusura. Per via Rovereto è stato individuato un accesso provvisorio attraverso una strada privata sul retro delle abitazioni, grazie alla disponibilità dei proprietari, con i quali è in fase di sottoscrizione un accordo. Prima dell’apertura del passaggio, il fondo sarà sistemato con ghiaia e verranno posizionati due specchi provvisori per migliorare la visibilità in corrispondenza di una curva. Per via Montanara, che dispone di un unico accesso su via Brusaporto, il Comune ha invece trovato un accordo con Iper: i residenti potranno parcheggiare le proprie auto nel parcheggio del centro commerciale e uscire anche durante la notte grazie a un apposito pass. Il passaggio attraverso il cantiere sarà regolato secondo modalità concordate con l’impresa, per garantire la sicurezza.

“Abbiamo lavorato soprattutto per trovare una soluzione alle famiglie che, con la chiusura della strada, avrebbero avuto difficoltà a raggiungere le proprie abitazioni – spiega il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Dimitri Donati -. Per via Rovereto abbiamo incontrato i proprietari della strada privata, mentre per via Montanara abbiamo trovato la disponibilità di Iper, che ringrazio per la collaborazione. Sono stati necessari diversi confronti, ma era importante organizzare tutto prima dell’inizio dei lavori, cercando di ridurre il più possibile i problemi per i residenti”.