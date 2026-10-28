San Bernardino, dal 30 ottobre riaprono entrambi i fornici. Chiusura del cantiere prevista per giugno 2027

Bergamo. Da venerdì 30 ottobre alle 19 riapriranno entrambi i fornici del ponte ferroviario di via San Bernardino. Il ripristino del doppio senso di circolazione su una sola corsia consentirà di alleggerire il traffico in uno dei punti più critici della città, dopo oltre un anno di pesanti limitazioni che hanno inciso sulla mobilità dell’intera zona e sulla vita dei quartieri limitrofi. La riapertura al traffico in entrambe le direzioni sotto il ponte di via San Bernardino, anche se attraverso l’utilizzo di una sola corsia, è stata una delle richieste sostenute con maggiore determinazione dal Comune, insieme alla necessità di accelerare le lavorazioni nei due cantieri ferroviari, al fine di restituire le condizioni ordinarie della viabilità all’intero quadrante della città interessato dai lavori.

“La riapertura del secondo fornice di via San Bernardino è un decisivo passo avanti, e il risultato di una richiesta sulla quale, come Amministrazione, non abbiamo mai arretrato – dichiara la Sindaca Elena Carnevali – Nei ripetuti confronti con RFI e con l’impresa appaltatrice abbiamo sostenuto con fermezza che fosse indispensabile ripristinare la circolazione sotto il ponte in entrambe le direzioni e trovare soluzioni per mantenerla durante le successive fasi del cantiere”.

Dalle 19 del 30 ottobre e fino al 31 dicembre 2026 in via San Bernardino sarà quindi ripristinata la circolazione in entrambe le direzioni. Il transito sarà consentito a tutti i veicoli, ad eccezione di quelli con un peso a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate. “È una boccata d’ossigeno per la viabilità cittadina, anche se non possiamo considerare superate le difficoltà. La linea ferroviaria resta interrotta, continuano a circolare i bus sostitutivi con un consistente aumento del traffico per il conseguente ricorso all’auto privata, e l’intera mobilità cittadina risente ancora dei pesanti ritardi dei lavori”, aggiunge la sindaca.

L’impresa ha inoltre garantito che il doppio senso sarà mantenuto anche nelle successive fasi dei lavori, attraverso l’utilizzo alternato dei due fornici, secondo il programma trasmesso. Fino alla fine del 2026 e nelle successive fasi, eventuali chiusure temporanee di uno o entrambi i fornici, necessarie per la realizzazione e il collaudo dell’impalcato nord, potranno avvenire esclusivamente nella fascia notturna, dalle ore 23 alle ore 6.

“Ci aspettiamo che il cronoprogramma venga rispettato. Continueremo a vigilare con la stessa determinazione, perché Bergamo ha bisogno di recuperare condizioni di mobilità adeguate, sia su strada sia sulla rete ferroviaria” conclude la prima cittadina.

La riapertura dei due fornici sarà accompagnata da alcune modifiche alla circolazione, necessarie per garantire la sicurezza e la gestione del traffico in presenza del cantiere:

All’intersezione tra via San Bernardino e Largo Tironi (lato fornice est) sarà attivato un impianto semaforico temporaneo per regolare l’immissione dei veicoli provenienti da via San Bernardino e il transito dell’e-BRT, con una fase dedicata all’attraversamento pedonale.

Il passaggio dei pedoni sotto il ponte sarà consentito esclusivamente nel fornice ovest, dotato di marciapiede rialzato.

In largo Tironi, nel tratto tra via dei Caniana e via San Giorgio, divieto permanente di sosta con rimozione forzata sul lato destro e limite di velocità di 30 km/h; l’ingresso e l’uscita dei mezzi dal cantiere su largo Tironi saranno regolati da movieri.

In via Magrini sarà istituito il doppio senso di circolazione riservato ai residenti e ai frontisti, con chiusura dell’accesso da via San Bernardino e obbligo di entrata e uscita dal lato opposto.

In via San Bernardino, tra il civico 78D e via Magrini, sarà introdotto il divieto permanente di sosta. Per i residenti e frontisti in uscita dal passo carrabile al civico 71 sarà obbligatoria la svolta a destra.

L’impresa appaltatrice ha inoltre trasmesso al Comune il cronoprogramma dei lavori previsti nel 2027 che prevede, come già detto, il mantenimento del doppio senso di circolazione, anche attraverso l’utilizzo alternato dei due fornici, durante le prossime fasi del cantiere. In particolare, nella comunicazione pervenuta al Comune dall’impresa, si dichiara che da metà gennaio sono previste alcune chiusure notturne per la demolizione delle strutture esistenti.

Dalla fine di gennaio e per circa 60 giorni, i lavori interesseranno il fornice ovest, mentre la circolazione in entrambe le direzioni sarà garantita nel fornice est. Da marzo a metà maggio, per circa 45 giorni, il cantiere si sposterà nel fornice est, mantenendo il doppio senso di circolazione in quello ovest. Da metà maggio è prevista la riapertura di entrambi i fornici. Saranno ancora necessarie alcune chiusure notturne per il posizionamento del nuovo impalcato ferroviario, il montaggio delle passerelle e i collaudi. Secondo la comunicazione dell’impresa, la conclusione dei lavori è prevista per giugno 2027. Eventuali modifiche alla circolazione saranno disciplinate da specifiche ordinanze.