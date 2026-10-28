Quattrocento nuovi alberi in nove quartieri: per la prima volta in città i sacchi per l’irrigazione

Bergamo. Oltre 400 nuovi alberi ad alto fusto verranno messi a dimora nella stagione autunno inverno 2026/2027. Un’implementazione del verde urbano con obiettivo dichiarato di completare la quasi totalità delle piantumazioni entro il 31 dicembre, per poi concludere i lavori entro la fine di febbraio 2027.

Il piano si concentra su 9 quartieri prioritari che riceveranno il nucleo principale degli interventi: Boccaleone, Carnovali, Villaggio degli Sposi, Colognola, Malpensata, San Tomaso, Longuelo, Celadina e Campagnola. Il restante patrimonio arboreo sarà distribuito negli altri quartieri, raccogliendo anche le indicazioni arrivate dai residenti tramite Be tree, la piattaforma di partecipazione nata nel 2024 dalla collaborazione tra le Reti di quartiere e il Servizio Verde Pubblico per segnalare le aiuole vuote da ripopolare. Le prime piantumazioni sono in programma alla fine del prossimo novembre.

Dal punto di vista botanico, la selezione degli alberi da mettere a dimora risponde a precisi criteri scientifici di adattamento climatico e resilienza. Saranno utilizzate ben 58 differenti specie (un mix bilanciato di piante autoctone e alloctone non invasive). La varietà più presente sarà l’Ostrya carpinifolia (Carpino nero), affiancata da piante come Lagerstroemia indica, Biancospino (Crataegus), Parrotia persica, Carpino bianco (Carpinus betulus), Ciliegio selvatico da fiore (Prunus avium), Tiglio (Tilia) e Liquidambar styraciflua. Ogni nuovo albero sarà censito e inserito nel database digitale del Verde comunale.

La novità di questo appalto – affidato per 280 mila euro alla ditta “Il Girasole” di Osio Sopra – sta nella gestione post messa a dimora. La ditta esecutrice dovrà infatti farsi carico della cura e dell’irrigazione di soccorso per le 3 stagioni successive alla piantumazione nonché della garanzia di attecchimento; se la pianta non attecchisce la ditta provvederà alla sostituzione gratuita obbligatoria. Considerato il rischio di esposizione a ondate di calore e ad estati siccitose, nelle aree logisticamente più critiche verranno per la prima volta utilizzati in città i sacchi per l’irrigazione a lento rilascio (tree watering bags). Si tratta di serbatoi removibili da circa 70 litri che cingono il tronco e rilasciano l’acqua in modo graduale in circa 8 ore, ottimizzando l’efficienza idrica e garantendo la bagnatura ideale alle radici senza dispersione e senza sprechi.