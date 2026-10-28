PRP: cos’è, quando serve e come può aiutare nel recupero dai traumi sportivi

Sempre più spesso il PRP (Platelet-Rich Plasma, in italiano Plasma Ricco di Piastrine) trova indicazione in ortopedia e medicina dello sport con l’obiettivo di ridurre così dolore e limitazioni funzionali. Ma che cos’è esattamente il PRP? In quali situazioni può essere utile? Lo abbiamo chiesto al dottor Agostino Rossoni, medico dello sport e dell’esercizio fisico della Clinica Ortopedica e Traumatologica del Policlinico San Pietro, dove recentemente è stato attivato un ambulatorio dedicato alla medicina rigenerativa in ambito ortopedico-sportivo.

Dottor Rossoni cosa è il PRP?

Per PRP si intende un preparato ottenuto mediante un semplice prelievo di sangue venoso periferico del paziente stesso, che viene successivamente sottoposto a centrifugazione separando così le varie componenti (globuli rossi, piastrine, plasma, leucociti etc.). La componente chiave del PRP sono le piastrine: negli ultimi anni si è visto che, oltre al ruolo ben noto nei processi di emostasi, hanno anche una funzione più ampia nei processi di guarigione dei tessuti, grazie al rilascio di specifici fattori di crescita.

In che modo agisce?

Quando il PRP viene iniettato in un tendine, in un’articolazione o in un’altra struttura muscolo-scheletrica, rilascia localmente fattori di crescita e altre sostanze che possono contribuire a modulare l’infiammazione e a stimolare i processi di riparazione dei tessuti. In altre parole, il PRP crea condizioni biologiche favorevoli affinché l’organismo possa attivare più efficacemente i propri meccanismi di riparazione.

Come si svolge il trattamento?

Una volta preparato, il PRP viene iniettato, come una semplice infiltrazione, direttamente nell’area da trattare. L’intera procedura è ambulatoriale e richiede meno di un’ora. Poiché il PRP viene ottenuto dal sangue dello stesso paziente, il rischio di reazioni avverse è praticamente nullo.

Quando può essere indicato in ambito ortopedico?