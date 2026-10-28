Proteste degli studenti, la psicologa Simonelli: “Il gruppo dà identità e coraggio”

Proteste studenti - Foto Getty

La dottoressa Ivana Simonelli, psicologa psicoterapeuta e psicopedagogista: “Per capire ciò che sta accadendo bisogna allargare lo sguardo”

“Più che uno scontro generazionale, vedo la voce di una generazione che rivendica uno spazio nel presente a favore del futuro, desiderandolo migliore, in un momento storico caratterizzato da complessità nazionali, internazionali, mondiali”. Così la dottoressa Ivana Simonelli, psicologa psicoterapeuta e psicopedagogista, fondatrice del Metodo Psicopedagogico “Dillo con la Voce” e Supervisore EMDR Europe Association (Psicologia dell’Emergenza e Psicotraumatologia), commenta le proteste degli studenti che nelle scorse settimane si sono svolte in numerose città italiane ed europee.

Tantissimi giovani e giovanissimi hanno dato vita a un’ampia mobilitazione che ha portato all’organizzazione di cortei per manifestare un profondo disagio economico e sociale, una rabbia in alcuni casi è sfociata in scontri, danneggiamenti e saccheggi.

Per la giornata di venerdì 30 ottobre è previsto uno sciopero generale indetto dall’Unione Sindacale di Base (USB) e da altri sindacati di base a cui hanno annunciato di partecipare anche studenti, agricoltori, autotrasportatori e movimenti per la casa.

Abbiamo chiesto alla dottoressa Simonelli un commento sulle dinamiche nei rapporti tra diverse generazioni.

Qual è la molla psicologica che spinge così tanti giovani e giovanissimi a scendere in piazza?

Per giovani e giovanissimi scendere in piazza equivale a dire “ci siamo”, “desideriamo esserci”, “possiamo esserci” per portare pensieri, vissuti, proposte. È un’istanza sia politica che di riconoscimento.

In certi casi le proteste sono sfociate in violenza. Da dov’è scaturita secondo lei?

Distinguerei il corteo, che ha obiettivi e parole, dal gruppo che si stacca e agisce con modalità violente. La violenza scaturisce dalla tensione emotiva che, anziché attraversare il pensiero e la razionalizzazione, dà spazio direttamente all’azione. Un gruppo mascherato, eccitato e filmato amplifica tutto: il corpo prende il comando e il pensiero si spegne.

Quali differenze nota rispetto alle manifestazioni studentesche del passato?

La principale differenza sta nell’utilizzo dei social e del linguaggio social per creare aggregazione, con tutte le potenzialità e i rischi del caso.

Lo scontro generazionale ha assunto maggior forza rispetto ai decenni passati? Come mai?

Più che uno scontro generazionale, vedo la voce di una generazione che rivendica uno spazio nel presente a favore del futuro, desiderandolo migliore, in un momento storico caratterizzato da complessità nazionali, internazionali, mondiali.

Ci sono particolari problemi di ascolto e comunicazione tra i giovani di oggi e gli adulti?

Sì, e in entrambe le direzioni. Rimane però vivido il desiderio di potersi comprendere.

Tra i manifestanti e le persone fermate ci sono tanti minori. Come si spiega il loro coinvolgimento?

La fascia 12-17 anni è quella in cui il bisogno di appartenenza al gruppo è più forte. Il gruppo dà identità e coraggio. La spavalderia in piazza è spesso la maschera di una fragilità.

E come si spiega le razzìe compiute ai danni dei negozi di lusso?

La razzìa è desiderio di mostrare potenza, appropriazione e vendetta: si prende ciò che il mondo mostra e sembra negare. Paradossalmente è il desiderio di appartenere a quel mondo che si “combatte”, senza mentalizzare che il danno viene procurato, in ultima analisi, a se stessi e a coloro che sono nella medesima condizione.

Soffermarsi sulla presenza di “italiani di seconda generazione” limita la comprensione di ciò che sta accadendo?

Sì, se diventa la chiave di lettura. Diverse fonti riportano una presenza eterogenea. Per questo motivo la comprensione di ciò che sta accadendo richiede la capacità di allargare il più possibile lo sguardo e interconnettere molteplici variabili.

Al di là delle vetrine rotte, quali istanze vengono espresse dalle nuove generazioni?

Credo che siano comuni a tutte le istanze espresse anche da tutte le generazioni precedenti: desiderio di miglioramento della qualità della vita e delle prospettive future. Fondamentali sono la piena consapevolezza del presente e la capacità riflessiva per promuovere evoluzione. La violenza non è un’istanza.

Guardando le proteste, si nota che non ci sono simboli o riferimenti a personalità di richiamo ideale come Che Guevara qualche anno fa. A cosa è dovuto secondo lei?

Questo può accadere se i giovani non si dedicano allo studio approfondito della storia, della filosofia, della politica. L’informazione veloce è effimera.

Per concludere, che cosa può accadere se queste istanze non venissero ascoltate?