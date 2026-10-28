Orientify 2026, a Bergamo i giovani scoprono le opportunità dopo il diploma

La seconda edizione del progetto promosso da Confindustria Bergamo ha coinvolto gli studenti in un percorso interattivo per conoscere gli ITS Academy e avvicinarsi alle professioni richieste dalle imprese

Mettersi alla prova, lavorare in gruppo e scoprire nuove possibilità per il proprio futuro. Sono le esperienze al centro della seconda edizione di Orientify, il progetto promosso da Confindustria Bergamo insieme a Servizi Confindustria Bergamo e agli ITS Academy del territorio, con l’obiettivo di aiutare i ragazzi a orientarsi nelle scelte successive al diploma.

Protagonista della giornata è stata un’Escape Room articolata in sei tappe, durante le quali gli studenti hanno affrontato prove e attività di gruppo, sperimentando collaborazione, comunicazione e capacità di risolvere problemi. Un modo concreto e coinvolgente per conoscere i diversi percorsi di formazione tecnica superiore e comprendere come possano aprire la strada a opportunità professionali.

All’iniziativa hanno partecipato l’Academy Angelo Rizzoli, l’Academy Cantieri dell’Arte, Leonardo Academy, Lombardia Meccatronica Academy, Move Academy e Giulio Natta Academy, che rappresentano diverse possibilità di specializzazione e inserimento nel mondo del lavoro. La giornata ha coinvolto anche i docenti accompagnatori, con un momento di confronto dedicato all’orientamento e ai cambiamenti che interessano le professioni.

“Iniziative come Orientify rappresentano un’occasione preziosa per avvicinare ragazze e ragazzi al mondo delle imprese, far conoscere le opportunità offerte dalla formazione tecnica superiore e favorire una maggiore consapevolezza delle competenze richieste dal mercato del lavoro”, ha dichiarato Silvana Pezzoli, vicepresidente di Confindustria Bergamo con delega Education. “Crediamo che l’orientamento debba essere un percorso concreto, basato sull’incontro e sul confronto diretto tra sistema formativo e sistema produttivo”.

Pezzoli ha evidenziato anche il valore della collaborazione tra scuole e imprese per accompagnare i giovani nella costruzione del proprio futuro professionale e rispondere alle esigenze del territorio. “La formazione è un investimento strategico per il futuro del nostro territorio, perché le competenze che contribuiamo a costruire oggi sono la competitività delle imprese di domani”, ha aggiunto.

A sottolineare le prospettive occupazionali offerte da questi percorsi è stato Roberto Sella, coordinatore della Rete ITS Lombardia. Secondo i dati citati, a un anno dal diploma lavora l’84% dei diplomati degli ITS Academy e, tra questi, 93 su 100 sono occupati nell’ambito per cui hanno studiato.

“Gli ITS Academy sono la strada più diretta tra la passione di un ragazzo e il lavoro che sceglie: si impara in laboratorio, con docenti che vengono dalle imprese, e si entra in azienda durante il percorso”, ha spiegato Sella. “Orientify lo mostra ai ragazzi di Bergamo: l’ITS è una scelta di valore, per trasformare la propria passione in competenza e diventare motore di innovazione”.